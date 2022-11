Condemnat a 49 anys de presó per abusar sexualment de set nenes a Arbúcies

Enxampat en l'acte

L'ha condemnat a 49 anys de presó un veí d', a la Selva, per abús o agressió sexual a set nenes. L'agressor s'enfrontava a una condemna de 81 anys, que demanava la fiscalia, acusat d'abusar sexualment de deu menors, però l'Audiència l'ha absolt d'haver fet tocaments a tres d'elles per falta de proves. El tribunal ha conclòs que, conegut com a "Jony" o "Cuba", va cometre els abusos entre el juny del 2013 i el juliol del 2019, i que actuava seguint un "patró": "S'oferia a fera les menors provinents de famílies en situació precària".Així, es guanyava la confiança de les famílies i aconseguia quedar-se sol amb les víctimes. Precisament, el cas es va descobrir quan la mare d'una de les nenes. El judici es va celebrar del 18 al 21 de juliol a la secció quarta de l'Audiència de Girona, a porta tancada.La sentència, de la que ha estat ponent el magistrat, condemna Juan Vicente Jorge Portilla a 49 anys de presó per tres delictes continuats d'abús sexual amb penetració a menor, un delicte continuat d'abús sexual a, dos delictes continuats d'abús sexual a una menor i un delicte d'agressió sexual a una menor en grau de temptativa. Si bé,i l'advocat de la defensa,, estudia presentar recurs. Els abusos van tenir lloc entre el juny del 2013 i el juliol del 2019.Al llarg d'aquest temps, el processat s'oferia a impartir classes particulars gratis a nenes que provenien de famílies "en una". Segons el tribunal, ho feia per guanyar-se la confiança de les famílies i, així, "". Aquestes classes les feia a casa seva. També oferia llaminadures, gelats i regals a les víctimes més petites, i alcohol i tabac a les de més edat, adolescents i preadolescents, amb l'objectiu de captar la seva atenció i convertir casa seva en una mena de refugi per a elles, allunyant-les així del control dels seus pares.A banda de les penes de presó, el tribunal també prohibeix a l'acusatamb les víctimes durant 10 anys i també li imposa 10 de llibertat vigilada. En concepte de responsabilitat civil, haurà d'indemnitzar les nenes ambEls abusos es van descobrir la tarda del, quan la mare d'una de les nenes va enxampar l'acusat in fraganti. Segons recull la sentència, aquell dia, la nena va anar a casa del processat amb els seus pares. En un moment determinat, l'acusat va acompanyar laa una habitació on hi havia lliteres amb l'excusa de posar-li la tele mentre els progenitors es quedaven al menjador.Al judici, la mare va explicar que va notar que l'acusat trigava a tornar, es va aixecar i va anar fins a l'habitació. Allà, va sorprendre l'acusat estirat sobre la nena i fent-li fregaments amb el penis a la zona del cul. La dona va denunciar la situació trucant ali elsvan arribar al domicili "pocs minuts després". Va ser arran d'aquesta denúncia que es van descobrir més casos.La, seguint la investigació dels Mossos, l'acusava d'haver abusat de deu nenes. L'Audiència l'ha condemnat pels abusos o intent d'agressió sexual a set víctimes i l'ha absolt de tres dels casos per falta de proves. Dues de les nenesi en el tercer cas no s'ha pogut acreditar que fiqués la mà per dins de la roba de la petita amb finalitats sexuals.La sentència conclou que el processat actuava seguint un "". El relat de les víctimes va dibuixar un modus operandi d'abusos sexuals que, en el cas de les menors de curta edat, va arribar a tocaments més íntims, amb introducció inclús de membres corporals i que, en el cas de les menors ja adolescents o preadolescents, es van limitar a tocaments no desitjats amb finalitat sexual.El tribunal també sosté que l'acusat, no només per la seva edat, sinó per les situacions d'exclusió familiar o marginalitat de les famílies, en moltes ocasions sense progenitors que poguessin exercir un control efectiu sobre les menors, o que, com a conseqüència de la seva vulnerabilitat, confiaven en l'ajuda oferta per l'acusat per tenir cura d'elles.Una de les menors té unai el tribunal exposa que l'acusat va abusar tant d'ella com de la seva germana a casa d'aquestes aprofitant "absències de la mare o faltes de control directe momentànies". Segons indica la sentència, s'asseia al sofà, al mig de les dues menors i, mentre estaven tapats amb una manta, els hi feia tocaments. A una d'elles, en diverses ocasions li va introduir el dit tant per via vaginal com anal.La secció quarta també el condemna per uncomès l'estiu del 2018 quan va subjectar amb força una menor que aleshores tenia 14 anys, la va tombar al llit i es va estirar sobre seu. Segons la sentència, no va aconseguir consumar l'atac perquè una altra menor va intervenir i li va llançar un llibre al processat. Les dues nenes van poder fugir.

