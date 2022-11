Detecten un asteroide «assassí de planetes» que podria provocar una «extinció massiva»

Un granque estava ocult darrere del Sol podria impactar amb la Terra els pròxims mil·lenis i provocar un. Aquesta és la conclusió d'un equip internacional d'astrònoms del, als Estats Units, que s'ha publicat aquest dilluns a la revista científica The Astronomical Journal. La que és la roca espacial potencialment perillosa més gran detectada els darrers vuit anys, és considerada una "" pels efectes devastadors que provocaria.L'òrbita de l'es creua amb la de la, però no existeix la possibilitat que col·lideixi en el pròxim segle. Els autors de l'estudi alerten, però, que sí que ho podria fer. Es tracta, així, del risc més gran pel planeta blau descobert des de l'any 2014. "És una oportunitat única per comprendre quins tipus d'objectes assetgen en el sistema solar interior", ha explicat el líder de l'informe,Ha estat gràcies a ladel telescopi Víctor M. Blanco de l', a Xile, la que ha permès detectar aquest asteroide, i dos més, molt difícils de veure, ja que s'amagaven rere els rajos del Sol. Fins ara, només es coneixen 25 asteroides amb òrbites completament coincidents amb les de la Terra, a causa de les dificultats derivades de la llum solar, però tot indica que n'hi ha més.Aquest descobriment justifica la importància del sistema de defensa planetària DART , de la, amb capacitat per desviar asteroides que amenacin la Terra. La matinada del 27 de setembre, la missió de prova d'aquest mecanisme va acabar amb èxit en poder impactar amb la roca espacial, de 160 metres de diàmetre, i desviar la seva trajectòria, que no s'hagués creuat amb la del planeta.

