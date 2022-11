La Moncloa diu que les paraules de Puigdemont sobre enviats del PSOE «no mereixen credibilitat»

Avui fa cinc anys que arribàvem a l'exili. He escrit un text al respecte, mirant enrere i mirant endavant. Podeu llegir-lo en aquestes captures de pantalla o bé descarregar-lo en aquest enllaç:https://t.co/TuCLBMbusK pic.twitter.com/bQu58NJ47w — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) October 30, 2022

La portaveu del govern espanyol,, ha afirmat aquest dimecres que les manifestacions de l'expresident de la Generalitatsobre enviats delque li han proposat fórmules per al seu retorn "no mereixen cap credibilitat". En una entrevista a La Sexta, Rodríguez ha retret al PP que, contràriament al que fa el govern espanyol, consideri verídiques les manifestacions d'"un senyor que estàde la Justícia". "Estem a novembre de 2022, al món estan passant coses que alteren la vida de milions de persones, i al nostre país hi ha persones que passen dificultats, mentre que l'únic que hi ha a l'agenda del PP ési l'Espanya es trenca", ha dit.En aquest sentit, ha insistit que "Espanya es va estar a punt de trencar amb unaamb el govern del PP", mentre que el del PSOE és "el que ha recompost l'ordre democràtic, ha recuperat la normalitat i ha fet esforços per a la convivència". "Sembla que desitgen que aquest senyor tornés per seguir barallant-se amb ell i tenir un argument de què parlar a la vida política davant la seva absència de projecte", ha conclòs.Puigdemont va revelar aquest diumenge, amb motiu dels cinc anys que fa que és a l'exili, que, durant aquest temps,l'han visitat diverses vegades per generar-li "expectatives d'un" a través d'una reforma del codi penal i d'un indult. Però amb una condició: comparèixer al. "Segur que Pedro Sánchez sap de què parlo", ha escrit Puigdemont en un text difós al seu perfil de Twitter.L'eurodiputat de Junts va dir que. I encara entén menys, va expressar, que se l'inclogui a ell com una de les persones que en sortiria més beneficiades. "Mai he buscat cap solució personal ni he esperat per a mi els beneficis d'altres", va etzibar., va continuar l'expresident, que va opinar que pot entendre quins beneficis tindria per a l'Estat que ell es presentés al Suprem, però que no els veu per enlloc per al procés independentista. En aquest sentit, va criticar que malgrat la seva petició pública i privada, li consta que en les converses entre. "Si no ho he demanat, per què hi insisteixen?"En la carta difosa a les xarxes socials, Puigdemont va reflexionar sobre l'exili, que va descriure com "l'expressió extrema de la repressió", i va opinar que tot i que acceptar el tracte del govern espanyol suposaria un "alleujament" per a la seva vida personal, també representaria una. A més a més, va denunciar que en aquests cinc anys que fa que és a Brussel·les ha patit "assetjament familiar, amenaces molt greus, seguiments i espionatges, amb la participació de gairebé tots els partits de l'Estat i la immensa majoria dels mitjans".

