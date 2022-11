Manuel Neuer confessa haver superat un càncer de pell

A les portes del, el món del futbol es prepara per al màxim esdeveniment possible d'aquest esport. Les seleccions comencen a confeccionar les llistes de convocats per a participar en el torneig, que comptarà amb la presència de molts jugadors mítics que disputaran per últim cop un mundial. Entre ells hi hael gran porter de la selecció alemanya i delde l'última dècada, que és dubte per un seguit de problemes físics que li provoquen problemes per jugar. Ara bé, aquesta no ha estat la notícia principal al voltant del jugador de 36 anys.i va ser intervingut fins a tres vegades des de quiròfan.A través d'un comunicat de premsa de la seva nova marca de protecció solar, el porter del Bayern ha revelat haver patit aquesta malaltia -encara que no ha especificat en quin període de temps la va soportar-., ha explicat que va ser diagnosticat amb el. La companyia l'ha creada en col·laboració amb la tenista alemanya"Tots dos tenim històries molt personals quan es tracta de malalties de la pell. Per a Angelique és la hiperpigmentació induïda pel solpel qual vaig haver d'operar-me tres vegades", ha afirmat al comunicat.Neuer i Kerber tenen la intenció de fera més de la necessitat de fer servir cremes solars a l'hora d'evitar problemes i malalties com les que van patir tots dos. "No podem fer concessions pel que fa a la protecció davant del sol. Jo no només entreno tot el dia a l'aire lliure, sinó que a més m'agrada estar a la natura quan tinc temps", ha destacat el porter.

