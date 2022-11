La Fiscalia demana penes de 20 anys de presó pel 3% de CDC

Laha sol·licitat penes deper als acusats i unaper l'"estratègia de finançament il·lícit" que s'hauria realitzat "sistemàticament" durant anys en la seva predecessora política, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), en el marc delEn el seu escrit, detallat per Europa Press, el fiscalacusa 30 persones físiques i 14 persones jurídiques, a més de dues formacions polítiques, i sol·licita una condemna de 21 anys i 4 mesos de presó per a l'extresorer de CDCi de 18 anys i 10 mesos per al també responsable dels comptes de la formació, que també va ser conseller de Justícia.El Ministeri Públic detalla que en el període del 2008 al 2015, “alts càrrecs de CDC, en connivència amb càrrecs públics i funcionaris de diferents administracions i institucions públiques de Catalunya, i amb els diferents empresaris acusats, van posar en marxa una"."Es tractava d'una actuació sistemàtica de, per una banda, recepció de diners per part d'empresaris i, per altra banda, desense la màcula del seu origen il·lícit", explica el fiscal, que assegura que "els empresaris acusats es van posar d'acord amb els càrrecs de CDC per fer pagaments encoberts al partit, sota l'aparença de donacions,vinculades al partit".La Fiscalia entén que els fets descrits són constitutius dede frau a les administracions públiques, de corrupció entre particulars, de tràfic d'influències, de suborn, de prevaricació i de blanqueig de capitals. En aquest context, Anticorrupció detalla que Viloca "s'ocupava de fer la triangulació amb autoritats i amb empresaris, i dels pagaments a les fundacions". "Sent administrador i tresorer de CDC i de la fundació Catdem,d'obra pública i de concursos oferts per diferents administracions sota l'esfera de poder de CDC", recull l'escrit.Pel que fa a Gordó, hauria estat “durant diversos anys".” Aquest contacte, a més d'haver-se realitzat al marge de les vies legals i de la funció que li corresponia dins del Govern, va ser dirigit al benefici dels contractistes esmentats i al del partit polític al qual pertanyia, objectius oposats al bé públic", explica la Fiscalia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor