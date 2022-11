Les deu ciutats preferides pels turistes internacionals (i una d'elles és Barcelona)

és la tercera ciutat preferida pels turistes internacionals. Així ho ha determinat l'informe A year in Travel que elabora la companyia de viatges eDreams Odigeo i que situaen la quarta posició del mateix rànquing. Ara bé, la ciutat que queda en primera posició ésmentre que al podi de la capital francesa i la capital catalana també hi ha. Darrere d'aquestes quatre primeres ciutats, els turistes internacionals també han destacatPel que fa als turistes de l', la mateixa companyia ha detallat que els més de 17 milions de clients que han tractat durant l'últim any han viatjat a les principals capitals europees i a punts de laque destaquen per ser de "relaxament, sol i platja". Així doncs, els deu indrets més visitats han estat París, Barcelona, Palma, Madrid, Londres,, Roma,, Milà iEl mateix estudi també explica que els destins més reservats pels turistes de l'Estat de cara a l'any que ve són París, Roma, Barcelona, Londres,, Madrid, Sevilla,i Brussel·les. Pel que fa al tipus d'escapades que plantegen, els mateixos turistes estatals prioritzen desplaçaments dins el mateix Estat durant tres o quatre dies molt per sobre que sortides internacionals de llarga o curta durada.

