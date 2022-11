El TSJC reconeix per primer cop el dret d'una mare en solitari a estendre el permís de maternitat

Elmarca una nova línia en el permís de maternitat per a mares solteres. El tribunal s'ha pronunciat per primera vegada sobre el dret a estendre la durada del permís de maternitat per a una dona, mare i soltera, i així gaudir del mateix temps que li hauria correspost a l'altre progenitor en el cas que el nounat hagués nascut en família biparental.Aquesta qüestió ha provocat enfrontament d'arguments i un debat intens arran d'una sentència del Tribunal Superior de Justícia del País Basc del novembre de 2020, on es reconeixia aquest dret a una dona., encara que ha introduït certs matisos respecte de la durada de l'extensió. En una altra posició es va pronunciar el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que ja s'havia situat en el sentit contrari al que ho havia fet el seu homòleg basc, denegant l’existència del dret a estendre el temps de permís en tractar-se d’un període individual i intransferible entre progenitors.Denegar el dret de les mares en solitari a perllongar el permís que els correspon per naixementsubscrits per Espanya i de disposicions legals tant comunitàries com nacionals, incloent-hi la mateixa Constitució espanyola, que obliga a garantir les millors condicions per a la criança i prevenir que les famílies monoparentals "es vegin abocades a situacions de pobresa i exclusió social".A criteri del tribunal català, permetre a qui ha estat pare o mare en solitari perllongar la durada del permís per naixement és una mesura "amb un impacte positiu en el desenvolupament del nadó" i que, per tant, resulta adient per "privilegiar l’interès superior del menor".Considera el TSJC que l’actual normativa, que no contempla aquest supòsit d’extensió ni fa distinció entre famílies constituïdes per un o dos progenitors, imposa "un tracte diferenciat entre famílies biparentals i monoparentals sense causa justificativa" amb la conseqüència de generar una situació "pejorativa per a les famílies monoparentals", constituïdes en més d’un 80% dels casos per una dona i la seva descendència.De tot plegat, conclou el TSJC quetenen dret a l'acumulació del període de suspensió contractual -i de la corresponent prestació- a la que accedeixen els progenitors de les famílies biparentals". Això sí, d’aquesta extensió, exclou les setmanes del període del puerperi és a dir, les primeres setmanes posteriors al part dedicades al restabliment físic de la mare que obligatòriament han de ser gaudides a jornada completa i de forma immediatament posterior al moment del naixement per ambdós progenitors.

