Busquen una dona desapareguda a Terrassa

(coneguda com a Sole en el seu entorn), de 53 anys i veïna de, va desaparèixer aquest dilluns, 31 d'octubre. Va ser vista per última vegada a la. En el moment de la desaparició, vestia uns pantalons de color blau cel i una jaqueta texana. La dona mesura aproximadament 1.65 m, té els cabells llisos i negres i els ulls foscos. Portava una motxilla petita.El dia 31, fins a les 16 hores, va estar amb una amiga a la rambla d’Ègara. Des de llavors ningú ha sabut res d’ella. No té cotxe i es creu queEl cas ha estat denunciat als. La família ha demanat ajuda i prega que aquelles persones que tinguin indicis d’on pot ser la desapareguda truquin al 112.

