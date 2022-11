Detingut un jove per l'apunyalament mortal a la sortida d'una discoteca del Paral·lel

Elsvan detenir aquest dilluns un jove de 19 anys per la seva presumpta relació en l'apunyalament mortal a un home la matinada del diumenge 30 d'octubre a l'avinguda, segons ha informat el cos en un comunicat.Els fets van passar prop de les sis del matí, quan els Mossos van rebre l'avís que hi havia un homedavant la discoteca Brisas del Caribe. Cap a les 6 del matí, els agents van rebre l'avís que hi havia un home ferit prop de les Drassanes, que jaquan les dotacions policials i d'emergències hi van arribar. La investigació continua oberta i el cas segueix sota secret de les actuacions.L'abril passat, una baralla davant aquesta mateixa discoteca va acabar amb quatre ferits per arma blanca. Dies després, una macrooperació policial va localitzarD'altra banda, segons fonts municipals, el districte de Sants-Montjuïc fa mesos que persegueix els incompliments del local d'oci pel que fa al règim d'activitats, peròper tancar-la per raons de seguretat. Per això, el districte està col·laborant amb els Mossos.

