Una tendència preocupant

De la toponímia al voluntariat

Un equip d'experts i agents clau de Barcelona han elaborat un primer pla per incrementar l'ús del català a la ciutat. Aquesta proposta inicial, presentada per l'Ajuntament de la capital catalana, planteja una barreja de mesures que s'estenen per diferents sectors i pretenen revertir una tendència negativa de l'ús de la llengua catalana. Entre les idees exposades hi ha l'acostament d', la creació d'un, un recull de referències genuïnes dels barcelonins a espais de la ciutat que tenen altres noms oficials, l'augment de la projecció de cinema en català buscant acords amb sales per fer aquestes exhibicions o, directament, lade diversos sectors perquè aprenguin o se sensibilitzin sobre l'ús del català.Entre els col·lectius esmentats en la presentació hi ha des delsfins als treballadors de. En l'àmbit comercial, es proposa iniciar una campanya per promoure que la primera interacció dels botiguers amb els clients sigui unper facilitar que, a partir de llavors, el diàleg flueixi en català. Pel que fa al sector de la salut, el projecte també planteja un programa de benvinguda al personal mèdic estranger que ve a treballar a Barcelona per fer un curs accelerat de llengua catalana.Aquestes són algunes de les conclusions que es volen treballar en una mesura de govern que es presentarà oficialment al desembre, però que ja fa mesos que ha començat a caminar. És part dels treballs iniciats en el marc del Pacte Nacional per la Llengu a , impulsat des de la Generalitat.Segons ha explicat el govern municipal, el conjunt de propostes, però no de manera exclusiva. També busca corregir altres realitats de discriminació del català cada vegada més presents a la ciutat. Referents a les dades disponibles de la darrera Enquesta d'Usos Lingüístics de la Població (2018), els representants del consistori han recordat quemai o ho fa molt poc, en un dia qualsevol.Així, davant l'anàlisi municipal d'unai d'un procés de "desconnexió emocional envers el català", ha sorgit aquesta bateria de propostes que esperen sumar consens polític, pròximament. Especialment, després de reconèixer, tant experts com administracions públiques que els últims anys s'ha descuidat la protecció de la llengua catalana, mentre els nous corrents socioculturals han arraconat la llengua minoritària. "Donem per bones les dades que tenim i actuem", ha etzibat el tinent d'alcaldia de Cultura, Jordi Martí, reivindicant la necessitat d'impulsar canvis des de l'administració.El grup de treball barceloní -integrat per Teresa Cabré, Míriam Hatibi, Enric Gomà, Rudolf Ortega, Jordi Font, Eduard Voltas i Custodia Moreno- ha proposat mesures adreçades al jovent com la implementació d'que comptin ambo la idea d'acostar creadors de contingut en català a les xarxes als centres escolars. Per la relació que tenen també els entrenadors de l'àmbit esportiu i els àrbitres, el pla també preveu fer formació perquè aquests responsables siguin "conscients" que l'ús social que facin de la llengua "és important", ha apuntat la coordinadora del projecte, Marta Rovira.La mateixa Rovira ha defensat l'impuls del cinema en català i ha plantejat la possibilitato arribar a acords per augmentar la presència de l'audiovisual. Igualment, ha reivindicat la proposta d'un Dia de la Llengua com aque hi atorgui "prestigi i identitat". Igualment, s'ha referit a la proposta de recuperar ide la ciutat com una "mesura ambiciosa" que intentaria fer un recull perquèdels noms informals amb què es refereixen als carrers, places i punts simbòlics de la capital catalana. Un procés que s'ha explicat amb la referència, a tall d'exemple, de la història de la plaça del Cinc d'Oros, que ha comportat un llarg estira-i-arronsa entre la nomenclatura oficial canviant i l'ús ciutadà.El pla també defensa la necessitat de dissenyar programes per fer créixer la divulgació científica en català, per ferque s'instal·len a Barcelona i que tenen un baix ús de presència de la llengua cooficial del país o per incorporar un petit vocabulari de llengua catalana a les guies que arribin a mans dels turistes quan arribin a la ciutat. Pel que fa a l'administració, s'han proposat des de voluntariats entre els propis treballadors de l'ajuntament barceloní fins al reforç del servei intern de formació lingüística del personal. En referència a les, Marta Rovira també ha mencionat la necessitat d'augmentar l'oferta dels cursos de català impulsats pel Consorci per la Normalització Lingüística (CNL) després que s'hagi detectat "

