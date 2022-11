El bloc de dretes liderat per Netanyahu aconsegueix la majoria absoluta a Israel

El bloc deque encapçala l'exprimer ministre israeliàha aconseguit la majoria absoluta a la(Parlament) després de les eleccions legislatives celebrades aquest dimarts, segons el recompte oficial pràcticament conclòs, que situa el-formació de Netanyahu- i els seus potencials aliats amb uns 65 escons.El Parlament compta amb 120 escons, per la qual cosa Netanyahu necessitava-se almenys 61 per confirmar la tornada al poder mig any després. LaElectoral concedeix al Likud 31 legisladors, mentre que el seu principal suport, l'ultradretà, n'ha obtingut 14, una fita inèdita a la història de l'a Israel.El líder de Sionisme Religiós,, ha promès que hi haurà un executiu "completament de dretes", a l'espera de veure com encaixa el seuamb la seva previsible faceta de ministre. "Treballaré per a tots, fins i tot per als que m'odien", ha dit aquest dimarts. El centrista, el partit del primer ministre sortint,, es troba en segona posició amb 24 escons, però amb la pujada no n'hi ha prou per compensar el retrocés d'altres socis, com, que ha quedat fora de la Knesset en no haver superat per poc el 3,25% dels vots, requisit mínim per entrar a la cambra., la formació que lidera l'actual ministre de Defensa,, apareix al recompte provisional amb 12 diputats, els mateixos que obtindrien els ultraortodoxos de. Completen els partits amb representació parlamentària el també ultraortodoxper la Torà (vuit escons), eld'Avigdor Lieberman (cinc), Raam (cinc), la llista aràbiga(cinc) i els laboristes (quatre). Els resultats finals no s'esperen fins dijous, tot i que amb les previsions actuals sobre la taula tot apunta que Netanyahu, amb diverses causes judicials pendents per, tornarà al càrrec que ja va ostentar entre el 1996 i el 1999 i entre el 2009 i el 2021.

