El Parlament diu al TC que la nova legislació contra el 25% no exclou el castellà com a llengua vehicular

El marc normatiu de la Generalitat per esquivar ea l'escola ja és al(TC), que s'haurà de pronunciar en les pròximes setmanes. Aquest dimecres, elha presentat al·legacions a l'alt tribunal per demanar que desestimi els recursos d'inconstitucionalitat i avali la nova legislació, que ha aconseguit frenar, per ara, la sentència que imposa el 25% de castellà en totes les aules catalanes. El Parlament al·lega que la nova llei i el decret respecta el marc constitucional i l'Estatut -de fet, comptem amb l'aval per unanimitat del Consell de Garanties Estatutàries- i que "" o vehicular.L'escrit, de 74 pàgines i signat pel lletrat, nega que la normativa sigui inconstitucional pel fet que no faci referència al castellà com a llengua "vehicular". Recorda, en aquest sentit, la jurisprudència del TC, que estableix que es pot fixar la llengua catalana com a llengua d'ús normal, vehicular i d'aprenentatge, sense que això s'entengui com a una exclusió del castellà com a llengua vehicula en tant que llengua oficial a Catalunya. "Mai s'ha considerat inconstitucional que la llei no contingui una declaració expressa del castellà com a llengua vehicular si es pot interpretar que la llei no pretén excloure aquesta condició", diuen els serveis jurídics del Parlament.Així, les al·legacions donen per fet que en la nova llei i en el decret, es fixa el castellà com a llengua d'ensenyament o docent, "és a dir, llengua vehicular", cosa que contradiu l'argument dels contraris a la normativa, que asseguren que tota la legislació, avalada per, està feta per excloure el castellà de l'ensenyament a Catalunya.El TC ja té sobre la taula la nova legislació sobre el català i la revisarà en les pròximes setmanes. A l'escrit es defensa que totes dues normes s'han aprovat "d'acord amb les competències que té la Generalitat en matèria de llengua pròpia i d'educació" i afirma que "el model de conjunció lingüístic reconeix la llengua catalana com a centre de gravetat i llengua normalment utilitzada com a vehicular i d'ensenyament al sistema educatiu de Catalunya". Precisament remarca que el TC ha avalat aquest model.

