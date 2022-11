Una baralla en una festa de Halloween acaba amb sis persones intoxicades per gas pebre a l'Ametlla de Mar

Sis joves van haver de ser atesos per, dimarts a la matinada, després de veure’s implicats en una baralla amb esprai de gas pebre asegons ha avançat La Cala Ràdio. Els fets van succeir al voltant de les 3.30 h de la matinada, a l’exterior del Poliesportiu Municipal on s’hi estava celebrant una festa de Halloween.Segons fonts policials, aquest dimarts a la matinada va tenir lloc una baralla al carrer que va acabar amb la, afectant sis persones que hi havia al voltant. Cinc dels implicats van ser traslladats al Centre d’Atenció Primari de la població, amb afectacions lleus, mentre que un dels joves va ser desplaçat per una unitat de suport vital del SEM fins a l’hospital Verge de la Cinta de Tortosa, pel seu pronòstic més greu.. Al lloc dels fets es va desplaçar la Policia Local, els Mossos d’Esquadra, el SEM i el SUM.El gas pebre pot produir irritació a les mucoses, insuficiència respiratòria o fins i tot una, en cas d’asma bronquial o al·lèrgia. Un ús injustificat i irresponsable pot comportar conseqüències penals. Per aquesta raó, els cossos de seguretat estan a l’espera dels resultats dels informes mèdics i del pronunciament dels implicats, per tal de procedir a lade defensa i diligències per lesions greus.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor