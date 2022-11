La justícia reactiva la investigació d'Andorra contra Rajoy per l'operació Catalunya

Elha aixecat la suspensió de la comissió rogatòria que Andorra va enviar a Madrid en el marc de la investigació contrai la policia patriòtica per l'operació Catalunya. L'expresident del govern espanyol va intentar una maniobra per tal de frenar el procediment, però ni lani l'hi van estar d'acord, i el jutge ha acordat finalment reactivar la investigació i que pugui continuar el seu procediment normal.Tot plegat, amb relació a les pressions per obtenir informació sobre comptes bancaris de dirigents independentistes -la família de- amb l'objectiu de desactivar el procés, l'any 2014.La batllessa andorrana investiga les suposades pressions de Rajoy, Montoro i Fernández Díaz i la cúpula de la policia espanyola al govern andorrà i als responsables de(BPA). La causa està oberta pels delictes de coaccions als òrgans constitucionals i falsedat documental. Són delictes greus, amb penes de presó que podrien arribar fins als 29 anys, tot i que la causa encara es troba en una fase molt inicial. La decisió del jutge permet que la comissió rogatòria continuï el seu camí.La justícia andorrana vol que els investigats designin un advocat i compareguin a la causa, i si no ho fan se'ls en designarà un d'ofici. El cas neix fa set anys, i no estava directament relacionat amb l'operació Catalunya. El 10 de març de 2015, el-oficina del Departament del Tresor dels Estats Units que analitza l'activitat bancària per evitar delictes com el blanqueig de capitals o finançament del terrorisme- publica una nota advertint que BPA està duent a terme activitats de blanqueig de capitals.Una informació que, amb el pas dels anys, s'està demostrant falsa, d'acord amb les investigacions. A, abans de demanar explicacions a la direcció de BPA, s'intervé el banc i es liquida. Espanya fa el mateix amb la filial espanyola, Banco Madrid. Començava el cas BPA, un cas que, amb el temps, ha tret a la llum un entramat polític i policial per obtenir informacions sobre polítics independentistes.

