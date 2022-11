Rússia estudia utilitzar armes nuclears a Ucraïna, segons els Estats Units

Altres notícies que et poden interessar

està cada cop més a prop d'utilitzar armes nuclears a. O almenys això és el que asseguren des dels. Segons ha revelat el The New York Times, el país estatunidenc creu que alts comandaments militars russos estudien ja quan i com fer servir una arma nuclear tàctica al país envaït per l'exèrcit deTal com revela el mateix mitjà citant fonts d'nord-americans, el mateix president rus no va formar part d'aquestes trobades, però des dels Estats Units creuen que això indica que l'amenaça de prémer el botó nuclear no era "cap farol" . Això és precisament el que va assegurar Putin quan va anunciar la mobilització deper anar al front de l'est d'Ucraïna.I és que l'escalada militar de Rússia per la guerra d'Ucraïna ha tornat a posar sobre la taula l'ús d'. Putin va amenaçar Occident d'utilitzar els seusen el moment que el seu territori es vegi amenaçat de manera clara "per l'". El líder rus, en el missatge en què va anunciar la mobilització militar parcial de la seva població, va assenyalar els països occidentals com els responsables de l'escalada del conflicte i els va acusar de voler "destruir Rússia" i "sotmetre-la a un xantatge nuclear".No és el primer cop que Putin mobilitza l'armament nuclear per tal d'amenaçar els països occidentals. En les primeres fases del conflicte, el president rus va realitzar diversesper moure els seus míssils i advertir l'OTAN de "la seva". En les últimes setmanes, ha augmentat el to del seu discurs i ha recordat a Occident que "utilitzarà tots els seus recursos de destrucció" que, ha ironitzat, "són més moderns que els de l'OTAN". "No és cap farol", va advertir Putin.En paral·lel, però, Rússia ha fet un nou gir en l'àmbit de les relacions econòmiques amb Ucraïna i ha acceptat reprendre l'acord entre els dos països per garantir les exportacions de gra. Així ho ha anunciat el ministeri derus només pocs dies després que trenqués aquest acord com a represàlia a un atac a la seva flota al. Elrecupera un pacte que s'ha mantingut durant bona part del conflicte en considerar que les garanties de lessón "suficients".​​​​​

