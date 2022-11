Si et truquen amb aquesta excusa, no responguis: és una estafa

Elshan detectat una novaamb el sistema conegut com a. Segons explica la policia catalana, els estafadors truquen fent-se passar per empleats del banc ambd'un error en un cobrament.Amb l'excusa, els estafadors demanen a les víctimes les dades bancàries per, suposadament,Res més lluny, però, de la realitat. Utilitzen la informació per fer-se transferències i compres per internet.Si no és una trucada esperada, adverteixen els Mossos, no se'ls ha de proporcionar cap dada ni informació. En una situació com aquesta, la recomanació de les autoritats és. Cal tenir en compte que les dades que demanen els delinqüents, és gairebé segur que el banc ja les tindrà, cosa que cal tenir en ment abans de donar informació a la lleugera.

