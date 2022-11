El Govern manté que el divorci PSOE-PP no tindrà «cap efecte» en la reforma de la sedició

Pressió a Junts i comuns pels pressupostos

El Govern confia que ladelaldavant una eventual reforma deldeno tindrà "" en les negociacions entre la Generalitat i la Moncloa en relació al procés de desjudicialització del conflicte català. Així s'ha expressat la portaveu de l'executiu,, per defensar les converses entre governs vehiculades a la. El divorci entre populars i socialistes després que es trenqués l'acord per renovar el(CGPJ) ha incrementat els decibels de la política espanyola. "Això no tindrà cap efecte en la negociació", ha insistit Plaja en la roda de premsa posterior al consell executiu.Tot i que la pròxima reunió de la taula de diàleg encara no té data fixada -el pacte estableix que s'ha de tornar a convocar abans que acabi l'any-, elsosté que hi ha marge per al progrés de les converses, per bé que és discret sobre les. "No farem suposicions sobre la sedició", ha comentat la portaveu de l'executiu de. Plaja sí que ha carregat sobre l'actitud del PP, a qui ha acusat de "polititzar la justícia" per "posar-la al seu servei".En la sessió de control al Congrés d'aquest matí, el president del govern espanyol,, ha evitat comprometre's a no reformar el delicte de sedició malgrat la pressió exercida per, portaveu del. Sánchez ha contraatacat les exigències dels populars amb retrets sobre la marxa enrere d'Alberto Núñez Feijóo en la renovació del CGPJ, motivada per la reforma de la sedició que s'està negociant amb ERC. El líder del, en aquest sentit, els ha demanat "complir amb la Constitució" per reformar el govern dels jutges, caducat des del 2018 i observat amb lupa des d'Europa.Mentre el debat al Congrés era agre, a Barcelona el Govern ha hagut de respondre sobre les paraules de, que aquest cap de setmana va revelar a les xarxes socials que enviats del PSOE li havien ofert un "bon tracte" judicial si compareix al Suprem . En la carta difosa, l'expresident de la Generalitat retreia ai als socialistes que parlessin en privat de la seva situació personal. "No els ho he demanat ni autoritzat", va escriure. El Govern, que ha apuntat aquest dimecres que Puigdemont no havia fet arribar la carta al Palau de la Generalitat, ha mostrat "" per les manifestacions de l'expresident. "El que busca el Govern a la taula de negociació és un procés de desjudicialització per a tothom, sense diferències", ha reblat Plaja en referència al rebuig a eventualsverbalitzat per Puigdemont.L'executiu d'Aragonès continua aprofundint en les opcions per aprovar els pressupostos sense la necessitat de recórrer al. Almenys, d'entrada. Després de la reunió del consell executiu, el Govern ha insistit que la "" és poder validar els comptes al Parlament amb, elsi la. "El Govern està convençut que l'exercici de responsabilitat que el país necessita es farà", ha exposat la portaveu. No ha citat el PSC. Preguntada pel rol dels socialistes, Plaja ha recordat que "queden dies per poder afinar" la negociació amb els grups parlamentaris amb qui l'executiu es vol entendre. En laper estudiar els comptes, però, el PSC hi està inclòs.

