Marlaska nega l'«espionatge polític» a l'independentisme i equipara la CUP a la ultradreta

El ministre de l'Interior,, ha assenyalat aquest dimecres alque no ha existit "espionatge polític" a l'independentisme . Així s'ha expressat durant la sessió de control en resposta a la, formació a la qual ha equiparat a la ultradreta per difondre "notícies falses". A la pregunta concreta de la diputadasobre si la policia nacional espanyola o lahan fet servir l'einaper intervenir mòbils de dirigents independentistes, Marlaska ha negat que hagi estat així, i ha circumscrit qualsevol seguiment a l'autorització judicial. "Ens espiaven per independentistes", ha resumit Vehí en el torn de rèplica."No hi ha espionatge polític. Hi ha una actució del cos nacional de policia, de la Guàrdia Civil, per prevenir i investigar la. Totes les intervencions es fan amb autorització amb una clau d'accés que només dona l'autoritat judicial. Espanya es una democràcia plena, un estat de dret, no es persegueixen opinions", ha ressaltat Marlaska, que ha demanat a Vehí que comprovés als perfils de contractants del Ministeri de l'Interior que Pegasus no forma part de les eines a disposició dels cossos de seguretat. Aquest software, però, sí que va ser utilitzat pel(CNI), tal com es va admetre en la comissió de secrets oficials. Paz Esteban, directora del CNI, va dimitir per aquesta qüestió.Fa dues setmanes, el president de la Generalitat, va constatar la "preocupació" de les institucions europees pel cas d'espionatge a l'independentisme . Ho ha fet en el transcurs de la reunió que va mantenir amb el comissari de, a l'edifici de laa Brussel·les. "La carpeta de l'afer Pegasus no està tancada", va indicar sobre el cas, que va afectar una seixantena de dirigents vinculats al procés i que va esclatar públicament a mitjans d'abril. Aragonès també va apuntat que la Comissió ha demanat informació a l'Estat sobre l'espionatge. "Seguiments així són inadmissibles", va ressaltat Aragonès des de

