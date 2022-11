S'estrena la primera aplicació pública per demanar taxi a Barcelona: així funciona

Curar la ferida fdigital del taxi

Tots els taxis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) passaran a partir d'aquest dimecres a estar disponibles per a la ciutadania en un nou espai:dins l'app de l'AMB Mobilitat. Almenys aquesta és la voluntat dels impulsorsque permetrà als clients demanar un taxi des del mòbil, i que facilitaria la localització del conductor més proper. Una de les principals diferències respecte a altres alternatives, a més d'evitar mantenir-se a mans d'una companyia privada o una emissora pròpia, és que la voluntat és que estigui operativa i funcional enamb llicència a l'àrea metropolitana. Per contra, l'entrada en marxa d'aquest sistema encara no arribarà a algunes de les opcions funcionals d'altres aplicacions ja existents. Per exemple, no permetrà reservar un taxi amb antelació o pagar a través de l'app.En aquest sentit, PICMI no funciona com una eina independent sí no que els usuaris hauran de tenir instal·lada l'aplicacióEn entrar-hi, els usuaris trobaran l'opció de registrar-se. Aquesta opció no és obligatòria per fer ús del servei. El que sí hauran d'acceptar obligatòriament és el permís de l'aplicació per tenir accés a la localització.A partir d'aquest moment, apareixerà una pantalla en què es mostraran les parades de taxi més properes, d'una banda, i un botó d'un altre. Aquest darrer element,permetrà que s'activi un avís als taxistes que es trobin més propers a l'usuari. Tindran uns segons per decidir si abracen la comanda, i si ho fan, es dirigiran al lloc immediatament. Mentrestant, l'usuari veurà el punt en què es troba el taxista a cada moment fins arribar a la zona de recollida. A més, la mateixa pantalla contempla també la possibilitat de calcular el cost aproximat de la ruta que es vol fer.Una altra de les claus de la proposta és que neix amb la voluntat de-i la diversificació de gestions- quan es demana un vehicle. Alhora, també permetrà buscar taxis adaptats o de grans dimensions.Entre els pitjors escenaris hi haa la zona. En aquest cas, des de PICMI es redirigirà l'usuari cap a aplicacions privades o emissores registrades a l'Institut Metropolità del Taxi (IMET) perquè entomin la gestió.Així, es posa en marxa l'eina que feia mesos que es treballava des de l'IMET de l'AMB. A més d'arribar a més conductors -emissores i aplicacions ja existents només incloïen la meitat dels taxis barcelonins- un dels nous puntals d', per la irrupció de noves empreses amb un grau de digitalització superior. Així, no és només que les associacions més reivindicatives hagin lluitat contra els models VTC de companyies com, si no que l'actual desplegament de-una app que permet demanar taxis amb el telèfon- també suposava una fractura social en el sector. Aquest salt, amb un desplegament íntegrament públic, intenta acostar-se ara als models que fins ara han estat impulsats per capital privat.Per donar suport al seu desplegament, l'associació, el col·lectiu amb més força del sector, ha reivindicat aquest matí que "els trens com aquest només passen una vegada a la vida" i ha demanat als conductors que estenguin el seu ús. En un comunicat, l'associació ha ha fet. Així, ha apuntat que si no hi ha capacitat entre els taxistes per integrar-se en aplicacions com aquesta, no podran avançar com a sector "cap a". Igualment, s'ha reivindicat la persecució de l'existència d'aquesta eina digital des del 2016, fet que finalment ha arribat sis anys després.

