Les millors estrenes de sèries del novembre a Netflix, Amazon, HBO o Disney

Sicília sense morts (Filmin) - 1 de novembre

Osel (HBO Max) - 3 de novembre

Blockbuster (Netflix) - 3 de novembre

The Kingdom Exodus (Filmin) - 8 de novembre

The Crown, temporada 5 (Netflix) - 9 de novembre

Zootopia+ (Disney+) - 9 de novembre

Los entresijos de la FIFA (Netflix) - 9 de novembre

Interruptores (Apple TV+) - 11 de novembre

1899 (Netflix) - 17 de novembre

Élite, temporada 6 (Netflix) - 18 de novembre

Miércoles (Netflix) - 23 de novembre

Willow

El paciente (Disney+) - 31 de novembre

Novetats fresques a les plataformes aquest mes de novembre.serà la protagonista indiscutible en el retorn de ficcions molt esperades per als fanàtics: des de la sisena temporada d'a la cinquena de. Però la plataforma reina haurà de patir per estrenes sucoses ai companyia, que prometen ser les noves atraccions dels amants de les sèries televisives. Per això mateix us fem un recopilatori de les millors estrenes d'aquestes setmanes als serveis de contingut en streaming.Coproducció de, entre d'altres. El president de les Illes Balears rep a casa el cadàver d'una rata. Aquest fet insòlit desencadena en una investigació periodística que descobrirà els mecanismes amagats del poder, la venjança per una antiga ofensa i els desitjos, les virtuts, els defectes i les misèries dels personatges. Dirigeix Lluis Prieto, amb un repartiment ple d'actors catalans i balears.Documental sobre un dels fets més surrealistes que van succeir a Espanya a finals dels 80, que va arribar a copar gran part de les portades i els telenotícies del país.és la història del succés que va commocionar el món el 1986, quan un nen de l'Alpujarra va sermés grans del Tibet, i va ser traslladat a l'Índia per a la seva entronització i formació.Comèdia fàcil estrenada per Netflix que presenta la història d'un cap de l'últim videoclubdempeus als Estats Units (una antiga cadena de venda i lloguer de VHS). Aquest lluita per impedir-ne el tancament i fer feliços els empleats mentre lluita amb la competència... i amb els seus sentiments.Una de les minisèries més esperades de tot el 2022, amb un dels directors més polèmics de tots els temps. 25 anys després de l'últim episodi,torna als sinistres passadissos de l'hospital que va terroritzar tot Europa. El 1994 va estrenar la primera part d'aquesta totèmica sèrie que va revolucionar l'audiovisual europeu. Tres anys després va publicar la segona part i ha passat un quart de segle fins a poder veure una nova entrega.Estrena de l'any sense cap mena de dubte. L'aterratge de la cinquena temporada de The Crown a Netflix coincideix en el mateix any que ha mort Elisabet II -precisament la protagonista absoluta de la sèrie-, el rodatge de la sisena temporada a Barcelona amb escenes ambi tota la situació política convulsa al Regne Unit. A més, canvi d'actors i actrius protagonistes.Sèrie que sorgeix de l-on va aparèixer Shakira com una de les cançons del film-, destinada als més petits de la casa. La sèrie, de la qual pràcticament es desconeix la seva trama, seguirà les aventures dels protagonistes de la pel·lícula original de fa sis anys.El britànic, un reconegut documentalista sobre temes esportius, treu a la llum totes les polèmiques, històries tèrboles i problemes al voltant de la FIFA en els últims anys. La institució futbolística ha estat molt assenyalada en l'última dècada, després de destapar-se certes informacions periodístiques i el pròxim mundial deSèrie d'acció real futurista que aborda temes relacionats amb els nens a través de la lent de la ciència-ficció.i la seva curiositat condueix els nostres protagonistes al caos. La sèrie té una estructura d'antologia, i cada episodi compta amb personatges, història i escenaris diferents.Un vaixell de vapor ple d'immigrants europeus viatja cap a Nova York. Tots al vaixell somien amb un futur al nou món. Quan, durant el trajecte, descobreixen un altre vaixell d'immigrants a la deriva a alta mar, el seu viatge fa un tomb inesperat. Aquesta ficció de Netflix aglutina molts intèrprets de països europeus, inclosos alguns comSisena i estirada temporada de la famosa sèrie espanyola adolescent (i juvenil) de Netflix. Una nova fornada d'estudiants aterren aper mantenir la trama que seguirà, sense cap mena d'embuts, fins a la setena com a mínim. La plataforma ja ha anunciat nous integrants per al 2023. Molt pocs integrants queden ja de la sèrie original.Segueix els anys de(una de les més conegudes, si no la que més, integrants de la Família Addams) com a estudiant, intentant dominar la seva emergent habilitat psíquica. A la vegada, l'adolescent (interpretada per) intentarà resoldre el misteri que va enredar els seus pares.Adaptació televisiva de la pel·lícula de fantasia, centrada en un granger nan que fa màgia. La trama aterrarà anys després del que va passar a la pel·lícula original de Warwick Davis, film que li va donar una fama més que merescuda a l'actor.interpreta un psicoterapeuta que recentment va perdre la seva dona i està presoner d'un assassí en sèrie () amb una petició inusual: frenar els seus impulsos homicides. La química entre aquests dos monstres interpretatius i un guió madur són els dos elements més atraients d´aquesta nova sèrie de Hulu que ens arribarà a través de Disney.

