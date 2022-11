Acord Estat-Generalitat per no impugnar els canvis a la llei de consultes pels Jocs d'Hivern

Després de mesos de negociacions, el govern espanyol no impugnarà davant del(TC) la modificació de la llei de consultes catalana aprovada el 15 de març amb la intenció de convocar una votació en sis comarques catalanes -les de l'Alt Pirineu i l'Aran- sobre la presentació d'una candidatura alsper al 2030, ara frenats. La decisió de no recórrer el text, avançada per Ser Catalunya i confirmada per, es basa en què es podran convocar votacions d'àmbit comarcal sempre que es pregunti sobre qüestions d'àmbit català i en cap cas municipal."Les dues parts coincideixen en interpretar que les convocatòries de les consultes popularsd'àmbit territorial supramunicipal a les quals es refereix la llei, tal com es desprèn de la resta de la normativa, tenen per objectiu recollir l'opinió de les persones legitimades sobre una determinada actuació, decisió o política pública que pertanyi a l'àmbit propi de els competències autonòmiques de la Generalitat. Sense, per tant, les competències dels ens locals ni, tampoc, l'autonomia local", remarca l'acord, al qual ha tingut accés aquest diari.L'entesa, a la qual s'ha arribat en el marc de la subcomissió de seguiment normatiu, prevenció i solució de conflictes de la, arriba en un moment en què els Jocs d'Hivern ja formen part de les prioritats de l'executiu català. El desacord amb l'Aragó va propiciar que es frenés la candidatura, i un projecte català en solitari tampoc va quallar. L'oficina dels Jocs està congelada un cop constatat el desinterès del(COE) per la candidatura catalana en solitari i, com va avançar Ser Catalunya, qui hi estava al capdavant -- va ser ressituada com a assessora de la consellera de la Presidència,

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor