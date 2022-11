Un jugador del Bayern va donar positiu per alcoholèmia després de jugar contra el Barça a Munic

El lateral francès del Bayern de Munic,, va ser enxampat conduint sota els efectes de l'alcohol just després del seu enfrontament de la Champions League contra el Futbol Club Barcelona. En una informació que ha avançat, el jugador de 26 anys va ser atrapat per un control policial en una carretera i, després de realitzar la prova de l'alcoholèmia, va registrar 0,8 -tres dècimes per sobre del permès al país-.En una situació molt polèmica per al club bavarès, els dirigents del Bayern van castigar de valent Pavard amb una multa de cinc dígits, de la qual no ha transcendit la seva xifra exacta. A més, la justícia alemanyaamb 500 euros de multa de trànsit, dos punts menys del carnet i la seva retirada durant dos mesos com a mínim.va mostrar encara més el seu enuig amb Pavard, ja que precisament en el partit contra els blaugranes es va retirar del camp al cap de 21 minuts per una lesió muscular.Pavard és un dels jugadors de l'òrbita blaugrana per reforçar la posició de lateral aquest mateix hivern o per a la pròxima temporada. El francès és candidat clar a ser un dels escollits per jugar el mundial de Catar 2022 amb França. És conegut per haver estat un dels golejadors més destacats de l'anterior Mundial,

