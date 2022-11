Sánchez no desa al calaix la reforma de la sedició malgrat la pressió del PP

El president del govern espanyol,, ha evitat comprometre's aquest dimecres a no reformar el delicte de sedició malgrat la pressió exercida per, portaveu del, en la sessió de control al. Sánchez ha contraatacat les exigències dels populars amb retrets sobre la marxa enrere d'Alberto Núñez Feijóo en la renovació del(CGPJ), motivada per la reforma de la sedició que s'està negociant amb ERC. El líder del PSOE, en aquest sentit, els ha demanatper reformar el govern dels jutges, caducat des del 2018 i observat amb lupa des d'Europa.Gamarra ha optat per arrencar la intervenció amb elque viu l'economia espanyola, situació que ha vinculat a les receptes que està aplicant la Moncloa. "Crec que aquest és un govern que està desenvolupant un pla de resposta clar a les conseqüències de la guerra a Ucraïna: protegir la majoria social i reformes de l'economia", ha assenyalat Sánchez, que ha assegurat que laés la "més baixa d'Europa" al costat de. "Malgrat les dificultats i l'oposició negacionista, protegim la majoria social d'aquest país", ha apuntat el líder del PSOE. En el torn de rèplica, la portaveu del PP ha apuntat que només hi ha "oportunitats" per als socis del govern espanyol, en referència a ERC i l'independentisme. "Està inhabilitat per a l'interès general", ha remarcat Gamarra, que el veu només al costat dels "populistes".En aquest sentit, la portaveu dels populars ha carregat amb duresa contra Sánchez pels emissaris que, segons Carles Puigdemont , el PSOE ha enviat a Waterloo per parlar de les reformes necessàries per explorar un retorn segur a Catalunya. "No té principis", li ha retret Gamarra al president del govern espanyol, que ha evitat qualsevol resposta concreta sobre aquesta qüestió espinosa. "Quan estaven al govern, Espanya va estar a prop de trencar-se. I porten quatre anys saltant-se l'obligació de complir la Constitució", ha indicat, en referència al desacord CGPJ. "No tenen arguments, l'únic que fan és desqualificar. Prou ja, compleixin amb la Constitució", ha indicat.L'agenda legislativa també ha estat protagonista en la pregunta de, de, que li ha reclamat aprovar normes com la llei d'habitatge, la de seguretat ciutadana per acabar amb la "llei mordassa", i també la normativa trans. "No fer això hipotecarà el futur de milions de persones. "Comprometi's avui i aquí, perquè és qüestió de voluntat política", ha assenyalat Aizpurua. Sánchez ha indicat que el problema, per ara, és que no hi hagi "punts de trobada" totals amb els grups progressistes., cap de files del, ha assenyalat que només un 45,6% de les xifres compromeses en relació als fons europeus. Li ha retret la manca d'ajudes a les carreteres basques -que no depenen de l'Estat- com a emblema de la dificultat per "tenir un pla". "Posi's les piles abans del semestre europeu", ha apuntat Esteban, en referència a la presidència comunitària que ostentarà Sánchez a finals del 2023. Aquesta, espera el PSOE, serà l'última gran fita de a legislatura, que hauria d'acabar l'any vinent amb una convocatòria electoral amb el PP en el punt de mira.

