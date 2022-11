Corinna Larsen obre la caixa dels trons: estrena pòdcast i esbomba les intimitats de Joan Carles

per Victor Rodrigo, Barcelona, Catalunya |

i obrir la caixa dels trons al voltant de la seva relació amb Joan Carles. L'estrena d'un pòdcast de vuit episodis sota el títolha tornat a posar sobre la taula els problemes extramatrimonials de l'exmonarca espanyol, a més d'esbombar intimitats inèdites del seu amor amb Joan Carles I. Corinna, tal com va avançar, explica "amb tota mena de detalls" la seva relació amorosa amb el rei emèrit a través d'un pòdcast en format d'extensa entrevista amb els periodistesA partir del 7 de novembre es podrà escoltar tot a les principals plataformes d'àudio en streaming de tot el planeta. Serà gratuït i, a sobre, el seu llançament coincidirà amb el recurs del rei emèrit presentat contra la demanda de Corinna al Regne Unit.sobre com es va construir el seu amor extramatrimonial, a més dels problemes que comportava mantenir una relació amb l'anterior monarca d'Espanya."Em trucava probablement unes deu vegades al dia, i cada dia m'enviava flors i cartes", han avançat els diaris espanyols que afirmava Corinna. L'exprincesa alemanya, afirma, va prendre consciència que la vida extramatrimonial de Joan CarlesA més, carrega contra el seu matrimoni amb Sofia: "És un matrimoni només en imatge i feia temps que havien deixat de passar temps junts quan no estaven en públic. La relació d'ells havia començat amb coqueteig entre cosins en un iot".

