Qui és l'Oliver i per què la seva operació a Barcelona ha generat tanta expectació?

L'es prepara aquest dimecres per realitzar una de les operacions més complicades que s'han enfrontat mai en aquests mesos. Els neurocirurgians del centre operaran per segona vegada l'Oliver, el petit pacient amb un càncer cerebral.el tumor, que, en el cas del nen, "és molt agressiu". L'operació ha començat a les 8 del matí al centre barceloní., concretament de Cancún, el nen (que) ja va ser intervingut divendres passat en una primera operació que va ser tot un èxit. La primera de totes les operacions va ser per intentar frenar la hidrocefalia que patia, que és bàsicament l'acumulació de líquid a dins de les cavitats profundes del cervell. Si hi ha massa líquid s'exerceix una forta pressió sobre l'òrgan, creant molts problemes.a l'aeroport del Prat. una UVI mòbil ja l'esperava a la pista cap al centre mèdic. També el seu pare i el seu tiet. Allà, se li ha realitzat un escàner per a poder sotmetre'l a una intervenció d'urgència per treure-li la porció més gran possible del seu tumor. L'hospital de Sant Joan de Déuper les xarxes socials perquè la sanitat pública mexicana havia rebutjat realitzar-li la cirurgia per la seva gran complexitat.L'evolució mèdica de l'Oliver es va convertir en, els seus pares van decidir portar-lo a l'hospital perquè es trobava dèbil i apàtic. Allà, se li va diagnosticar un càncer cerebral de pronòstic greu que li provoca hidrocefàlies -aigua al cervell-. Amb la seva arribada a Barcelona, ja ha aconseguit superar el primer entrebanc per la seva recuperació. La primera operació va ser tot un èxit i, ara, s'espera que la segona segueixi el mateix camí.

