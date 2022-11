«El sistema actual és una merda»: Musk confirma els rumors i cobrarà pel verificat de Twitter

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.



Power to the people! Blue for $8/month. — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022

$20 a month to keep my blue check? Fuck that, they should pay me. If that gets instituted, I’m gone like Enron. — Stephen King (@StephenKing) October 31, 2022

. Possiblement haureu sentit a algú pronunciar aquestes paraules les darreres 24 hores. Aquest dilluns el mitjà especialitzat The Verge va avançar que el nou propietari de la xarxa social s'estava plantejant aquesta opció. I, no només això, també va donar detalls de la quantitat que volia cobrar, 20 dòlars al mes, i sota quin pretext ho faria, el servei de subscripció a. Bé, doncs no ho ha passat ni un dia que el que abans eren sospites ara està pràcticament confirmat.En l'únic que va fallar el citat mitjà és en el preu de tenir el perfil verificat. No seran 20 sinó. Així ho ha explicat el mateix Musk, com és habitual, a cop de tuit. En un discurs desendreçat i poc clar, ha dit que "l'actual sistema de senyors i pagesos de Twitter per saber qui té o no té un tic blau és una merda.Blue per 8 dòlars al mes”, ha escrit en el primer missatge d'un fil de publicacions. Blue és un servei de pagament que la plataforma ja ha posat en marxa en alguns països que inclou diverses funcions i entre les quals, si fem cas de les últimes declaracions del magnat, s'intueix que s'hi podria incloure el verificat. No obstant això, cal tenir en compte que Musk és una persona de caràcter voluble i que canvia d'opinió habitualment per la qual cosaSegons ell, amb la subscripció a Blue també es podrà tenir “prioritat en les respostes, mencions i cerques, la qual cosa és essencial per evitar l'spam o l'estafa, possibilitat de publicar vídeos i àudios llargs i la meitat d'anuncis”, ha escrit en una altra publicació. El magnat ha avançat que amb aquest serveiCom? Musk ha detallat que ho farà possible gràcies a acords amb la premsa i també ha assegurat quede BlueTot plegat, ha considerat un dels homes més rics del món, “donarà a Twitter una font d'ingressos per recompensar als creadors de contingut”.Una de les primeres reaccions de celebritats a l'anunci del nou propietari de Twitter ha estat ni més ni menys que la de l'escriptorque, amb aquestes paraules, ha resumit el que pensa sobre les futures novetats:, ha escrit el també famós tuiter, amb prop de set milions de seguidors a la xarxa social, que ja ha avançat que si es materialitzen, deixarà de fer servir la plataforma. King, però, es va fer ressò del canvi quan ho va publicar The Verge i la subscripció era de 20 dòlars al mes. Ara, tot i que no sembla probable, podria modificar la seva opinió.De fet, Musk s'ha afanyat a respondre i ha argumentat la seva decisió amb un simple "hem de pagar les factures d'alguna manera. Twitter no pot dependre totalment dels anunciants. Què tal 8 dòlars?". El magnat ha intentat calmar els ànims de l'escriptor assegurant que explicarà més àmpliament el motiu de fer el verificat de pagament abans que s'implementi., ha conclòs., però, membre d'una de les empreses que participen en la compra de la xarxa social, va publicar una enquesta a Twitter sobre el tema i la idea de pagar no sembla molt popular entre els usuaris.dels gairebé dos milions de perfils que han contestat fins a aquest dimarts“Interessant”, ha reaccionat Musk.

