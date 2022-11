Detenen un home per intentar atacar amb una destral el cirurgià que l'ha operat

per NacióDigital, Barcelona, Catalunya |

Personal de seguretat de(Santander, Cantàbria)s'ha vist obligat a reduir aquest dilluns un home de 46 anys que ha entrat a les seves instal·lacions. Presumptament, buscava el cirurgià que l'havia operat. L'incident ha acabat amb la detenció de l'home per part de la policia i, afortunadament,Així ho han confirmat a Europa Press fonts del cos de seguretat espanyol, que han relatat que al voltant de les 10:30 hores del matí la sala número 091 va rebre unper part del 112 en el qual s'alertava que una persona podria personar-se a l'hospital "amb la intenció de fer algun mal al metge cirurgià que l'havia operat".Tot just després de ser conscients de l'alerta, la policia espanyola va avisar el personal de seguretat de l'hospital, que va confirmar la presència d'un home amb una destral a Valdecilla Sud. Va ser en aquest moment que dotacions deldel cos de seguretat van acudir al lloc dels fets, on el personal de seguretat privada havia reduït l'individu, quelcom que va facilitar la seva detenció.

