Mobilitzen vuit dotacions de Bombers per un avi que havia posat uns mitjons al microones

per NacióDigital, Barcelona, Catalunya |

A Martorell, activem 8 dotacions #Bomberscat per avís d'incendi a una residència de gent gran. Finalment, es tracta tan sols de fum causat per l'intent d'assecar uns mitjons amb un microones. Posem ventiladors per fer sortir el fum de l'edifici. Cap persona ha resultat afectada. — Bombers (@bomberscat) November 1, 2022

Elha creat una falsa alarma de foc en una residència de gent gran a Martorell (Baix Llobregat). Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís d'incendi i han activat, segons ha informat el mateix cos a través d'una publicació a Twitter.Un cop han arribat al lloc dels fets, els Bombers han constatat que es tractava d'una falsa alarma provocada per un. Així doncs, han procedit a posar ventiladors per tal de treure el fum de l'edifici i, per fortuna,

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor