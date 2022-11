Primeres retencions de l'operació tornada de Tots Sants: 18 quilòmetres de cua a la C-16

L'operació tornada del pont de Tots Sants deixa les primeres retencions a les carreteres catalanes,, que compliquen els desplaçaments en direcció cap a Barcelona. La carretera en la qual es registren més cues és la C-16 amb 18 quilòmetres de retencions en tres trams diferents a l'alçada dei entreEl pas de vehicles també és especialment lent en cinc punts diferents de l'AP-7. La retenció entreés, però, la més llarga de moment amb cinc quilòmetres de cua. És per això que el Servei Català de Trànsit (SCT) ha obert unen sentit contrari entre Sant Celoni i Montornès per facilitar la mobilitat de retorn del pont de Tots Sants. En aquesta operació, l'SCT preveu que tornin uns 265.000 vehicles a l'àrea de Barcelona,A banda de la Roca del Vallès, hi ha circulació intensa en quatre punts més de l'AP-7. El primer és entrei Sant Celoni, amb quatre quilòmetres de circulació lenta en sentit sud. El segon, és entre, on s'ha acumulat 2,5 quilòmetres de retencions en direcció a Barcelona. Entre, hi ha 3 quilòmetres de lentitud en sentit nord.L'autopista també ha registrat retencions en sentit Tarragona, amb dos quilòmetres de cua adel Penedès. Una altra de les carreteres amb circulació congestionada és la C-55, al tram deen direcció a Barcelona on les cues s'allarguen sis quilòmetres. Podeu consultar totes les afectacions en directe al nostre web especialitzat.Trànsit ha aprofitat les cues per recordar que, en cas de trobar retencions, és importanti conduir ambper tal d'evitar accidents.

