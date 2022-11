Bolsonaro accepta Lula com el nou president electe del Brasil

L'encara president del Brasil,després de la seva derrota a les eleccions de diumenge enfront Lula da Silva. Ho ha avançat el ministre de Comunicació del Brasil, Fabio Faria, que també ha detallat que el líder brasiler trencarà el silenci per explicar queA més a més, segons ha informat, Bolsonaro també té previst reunir-se amb els jutges de la Cort Suprema abans d'adreçar-se a la població. De fet, segons la informació que ha transcendit, durant aquesta jornada ja s'hauria reunit amb membres de lesi diversos aliats estratègics a Brasília.A banda d'això, també és destacable el fet que el cap de gabinet del líder brasiler,, ja hagi fet el primer pas per iniciar la transició al Govern: ha ofert a l'equip de Lula començar a treballar, segons ha informat el Partit dels Treballadors. Concretament, Nogueira ha ofert constituir un "institut cultural" promogut pel Banc do Brasil perquè els dos partits, el del president sortint i el de l'entrant, es reuneixin. També per aquest dimarts està prevista una declaració als mitjans de comunicació del president del Partit dels Treballadors,, en la qual anunciï qui liderarà el seu equip de transició.No obstant això, les declaracions més esperades són les de Bolsonaro. I és que 40 hores després del final de les eleccions, l'actual president del país encara no ha dit res públicament sobre el seu resultat. Potser fruit d'aquest silenci grups de partidaris del polític, entre els quals destaca el del sector dels camioners, han sortit al carrer per protestar. Com a resultat de les manifestacions, hi ha hagutnacionals i regionals brasileres. Per això, el jutge de la Cort Suprema Alexandre de Moraes ha ordenat la policia, un sector de la qual també és partidària de l'encara president, que solucioni la situació. Les autoritats ja han advertit que(19.306 dòlars) per hora i vehicle.La pressió perquè Bolsonaro reconegui Lula com el nou president electe del Brasil ha anat en augment després que líders mundials com ara el president dels Estats Units,, ja hagin felicitat Lula per la seva victòria.

