Detenen una de les fugitives més buscades de l'Estat, amagada a la selva colombiana

La policia espanyola ha detingut a l'Equador una ciutadana colombiana que figurava entre elsper aquest cos de seguretat iper presumptament pertànyer a unaque portava a dones des del país llatinoamericà a l'Estat, en concret a un habitatge d', per prostituir-les en condicions abusives durant 24 hores al dia, tota la setmana, i sense dret a cap descans. L'arrestada, Viviana Andrea Vallejo, està acusada dels delictes de, tràfic deLa dona,, vivia a la ciutat amb alguns dels seus familiars, però en ser conscient dels càrrecs als quals s'havia d'enfrontar, va decidir tornar al seu país natal, on tenia el suport de l'organització per ocultar-se de l'acció de la justícia, segons ha informat la policia en un comunicat. Finalment, però va poder ser detinguda a Machala (Equador) divendres passat per integrants de l'oficina central de la Interpol a Quito desplaçats a la localitat. Amb el seu arrest,des que la policia espanyola publiqués el mes de maig passat la llista.L'operatiu de detenció de la diablessa va arrencar quan, a principis del mes de gener d'enguany, agents de la Secció de Fugitius del cos estatal van tenir coneixement de la reclamació judicial interposada sobre aquesta dona. La xarxa d'explotació a la qual pertanyia oferia les víctimes, quantitat que havien de retornar exercint la prostitució en un pis regentat per l'arrestada, sense especificar les condicions en les quals farien l'activitat.Per al viatge a Espanya, les víctimes havien de posar-se en contacte amb un altre membre de l'organització que els proporcionava els bitllets d'avió, reserves d'hotel i documentació fraudulenta. Una vegada eren a l'Estat, se les traslladava a un pis de la localitat alacantina d'Elx, gestionat per la detinguda, i on havien d'exercir la prostitució. Allà se les informava queLesen les quals les víctimes havien de treballar com a prostitutes eren. Havien d'estar disponibles 24 hores al dia, set dies a la setmana, sense dret a descans.per fer encàrrecs personals, però si els hi sorgia un servei, estaven obligades a tornar al pis. A més a més, compartien les habitacions on "treballaven" i els treien els diners que guanyaven per saldar el suposat deute que tenien amb l'organització. La diablessa no només s'encarregava de vigilar les víctimes, sinó que a banda d'això, també subministravaal pis, ja que aquest era un altre dels serveis que oferien als clients. Per aquests fets, la fugitiva s'enfronta a unaGràcies a la investigació policial, els agents van esbrinar que la detinguda tenia una vida totalment integrada a Elx i que havia aconseguit dur fins a la localitat part dels seus familiars. No obstant això, en ser conscient dels càrrecs als quals s'enfrontava,, on tenia el suport de l'organització per ocultar-se de l'acció de la justícia. Per tot plegat, es van iniciar els mecanismes de cooperació internacional a través dels canals de les, per confirmar que, efectivament, la fugitiva era a Colòmbia. Alhora, els investigadors van reclamar als jutjats que s'autoritzés la corresponentDe les recerques fetes per la Policia Nacional de Colòmbia es va poder determinar que efectivament era al país. Concretament, en una, en una localitat molt pròxima a la frontera amb l'Equador. A més a més, es va tenir coneixement que la fugitiva prenia, entre les quals es trobava desplaçar-se a vegades a territori equatorià, on pel que sembla també tenia una àmplia xarxa de col·laboradors que l'ajudaven a ocultar-se.A banda d'això, durant el desenvolupament de la investigació i després de tenir coneixement que la diablessa podria estar movent-se entre Colòmbia i l'Equador, agents de la Secció de Fugitius i de l'OCN-Madrid van estar cooperant en l'intercanvi d'informació de manera trilateral (), en unescelebrades. A partir de l'intercanvi d'informació, es va poder establir que la fugitiva s'havia instal·lat definitivament a l'Equador. Poc després, se la va poder localitzar a la localitat de Machala, on un equip de l'OCN-Quito ha aconseguit arrestar-la.

