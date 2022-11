Els cementiris tornen a omplir-se per Tots Sants després de la pandèmia

Els cementiris s'han tornat a omplir aquest dimarts de Tots Sants de famílies que han visitat els seus difunts. El director general de Cementiris de Barcelona,, ha destacat que enguanydesprés que el 2021 encara hi hagués restriccions d'entrades i sortides als llocs sagrats i la recomanació de dur mascareta arran de la pandèmia de la Covid. De fet, a l'espera de tenir xifres oficials, les visites als cementiris durant aquesta jornada preveueni fins i tot superar-los com podria ser el cas de Barcelona. Trepat ha previst que se superin els 75.000 visitants de l’any passat i que, inclús, és possible que es passi delsdel 2019.Trepat ha destacat que hi ha una tendència que va l’alça i és que. “Des de fa uns anys que es recomana des de l’Ajuntament diversificar l’assistència als cementiris per evitar cues i aglomeracions i sobretot per tenir un moment més íntim i recollit a la sepultura”, ha assenyalat.“Des de divendres a dilluns hem tingut molta presència de famílies i, en el qual encara hi ha una gran tendència a venir, però la gent ho diversifica”, ha apuntat l'especialista. “Hi ha famílies que venen uns dies abans i altres després de l’1 de novembre”. Trepat ha explicat queperquè “les famílies volen venir al voltant de Tots Sants i ho anticipen o ho posterguen”.A més a més, ha dit que aquesta és unaque es manté. “Hi ha totes les generacions de les famílies i és un dia de vista familiar”, ha declarat. A banda d'això, també ha recordat que aquest any no és necessari portar mascareta, quelcom sobre el qual ha opinat que dona més tranquil·litat a les famílies.és veí del Poblenou i va cada 10 dies al cementiri, on estan enterrats la seva mare i el seu germà., ha detallat. Rodríguez ha explicat a l'ACN que molta gent visita el cementiri i no només el dia de Tots Sants.

