Mor el raper Takeoff als 28 anys en un tiroteig a una pista de bitlles de Houston

en una pista de bitlles del centre de Houston, als Estats Units. L'artista tenia 28 anys i era un dels components de la banda de hip-hop, de la qual també en formaven part el seu tiet Quavo (Quavious Keyate Marshall) i el seu cosí Offset (Kiari Kendrell Cephus).Segons ha avançat TMZ i han confirmat després fonts policials a diversos mitjans, al voltant d'una cinquantena de persones eren a l'establiment recreatiu en el moment en què ha començat el tiroteig. Es calcula ques'hauria produït la mort de Takeoff, que era amb el seu tiet Quavo a la pista. Ell, però, ha resultat il·lès. A banda del raper, dues persones més han estat ferides de bala i traslladades a l'hospital. El seu pronòstic es desconeix.L'assassinat de Takeoff, un raper mort a trets als Estats Units, no és el primer ni, probablement, serà l'últim. Aquest setembre, PnB Rock va morir fruit d'un tiroteig en un assalt a un restaurant de Los Angeles . En el seu cas, l'atacant va anar fins al local perquè va saber per Instagram que l'artista hi era amb la seva parella i que portaven joies de gran valor. L'any passat, en el mes de novembre, un cotxe es va aturar davant la porta d'una botiga de galetes de Memphis (Tennessee) a esperar que en sortís el cantant. Quan ho va fer, el van matar a trets des de la finestra del vehicle.Takeoff es deiai va néixer a Lawrenceville (Geòrgia) el 1994. El seu grup, batejat en un inici com a "Polo Club", va començar a caminar l'any 2009 dins deMigos va tenir un èxit pràcticament immediat entre la classe popular, però també entre els mitjans. La banda familiar va aconseguir fer-se un lloc fins i tot entre la música comercial, tot i que on veritablement va despuntar i tenir influència va ser en el món urbà.

