Els Castellers de Vilafranca fan història amb l'inèdit pilar de 9 amb folre, manilles i puntals

Quin moment històric! Els @verds carreguen el pilar de nou amb folre, manilles i puntals per primera vegada a la història dels #castells! 👏👏👏



#castellers #castelleres @castellsenxarxa pic.twitter.com/asv8UlhSG8 — Castells en Xarxa (@CastellsEnXarxa) November 1, 2022

Espectacular @Verds! Heu fet història, una vegada més! Mil enhorabones!! https://t.co/UGzBkwZaxB — Pere Aragonès i Garcia 🎗 (@perearagones) November 1, 2022

Elshan carregat per primera vegada a la història del món casteller l’inèdit pilar de 9 amb folre, manilles i puntals. Ha estat a laque se celebra aquest dimarts a Vilafranca del Penedès, just 20 anys després del primer cop que els amfitrions van dur a plaça aquest castell. Aleshores es va ensorrar just quan sonaven gralles.Cap altra colla ha intentat mai aquest espadat en una diada. Prèviament, aquest Tots Sants els Verds han carregat el 3 de 10 i la torre de 9, mentre elshan signat la millor actuació de la temporada amb el 3 de 9, el 5 de 8 i el 4 de 8. Al seu torn, elshan completat el 5 de 8 i carregat el 3 de 9.El president de la Generalitat,, s'ha afanyat a felicitar la fita dels Castellers de Vilafranca en un missatge publicat al seu perfil de Twitter. "Espectacular, Verds!! Mil enhorabones!!", ha exclamat el dirigent republicà. Per la seva banda, el president del grup parlamentari de Junts,, també ha volgut fer-se ressò i felicitar el castell dels Verds. Ho ha fet a través d'una publicació a la xarxa social en la qual ha considerat que

