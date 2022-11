Arturo Vidal encén els madridistes: «Us rebentarem el cul»

Arturo Vidal 🗣️🗣️



Madrid Will Broken Your A****



I Hate Vidal - Shame On You - Madrid The King Of Europe | Hala Madrid#ArturoVidal pic.twitter.com/oumNYo2F1j — Real Madrid Videos HDTV (@RMVHQHD) November 1, 2022

L'antimadridisme d'és més que conegut. El xilè, que va jugar alentre el 2018 i el 2020 i ha passat per altres grans clubs europeus com el Bayern de Munic i l'Inter de Milà, ho ha tornat a demostrar amb unes declaracions especialment picants.Vidal, ara albrasiler, no es va mossegar la llengua en la celebració de laaconseguida per 1-0 en la final contra el Clube Athletico Paranaense i va atacar sense miraments el club blanc. "", va dedicar el veterà jugador al madridisme.Les paraules d'Arturo Vidal es referien a una hipotètica final delque, com a flamants campions de Sud-amèrica els podria enfrontar al Madrid, vigent campió de la Lliga de Campions. La competició es podria disputar entre el 6 i el 12 de febrer, unes dates poc habituals per l'aturada de l'activitat de clubs a causa del Mundial de seleccions que es disputarà a

