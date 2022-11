Investiguen abusos sexuals a una nena d'11 anys en un túnel del terror a Badalona

per NacióDigital, Barcelona, Catalunya |

Els Mossos d'Esquadra investiguen aquest dimarts unamb "tocaments superficials" a unaEls fets s'haurien produït en un túnel del terror de Badalona aquest diumenge, 30 d'octubre.Segons han explicat fonts de la policia catalana a Europa Press, la Guàrdia Urbana de la ciutati per tant, són "inimputables com a presumptes agressors".Els pares de la menor van interposar una denúncia als Mossos, que també en va rebre d'altres pels mateixos fets per part deque estaven en aquest mateix túnel del terror.

