Neix a Barcelona la primera agència immobiliària «ètica» contra l'especulació

Motivats per la seva preocupació davant els problemes d'habitatge que pateix Barcelona des de fa anys, els emprenedorsvan posar en marxa aquesta primavera La Casa de les Cases, una immobiliària "ètica i social" que rebutja l'especulació. Actualment, busquen propietaris disposats abasat en taxacions acurades que no contribueixin a escalfar el mercat ni crear noves bombolles. Tanmateix, ells renuncien als sous a comissió i destinen els beneficis de l'agència, constituïda en forma de societat limitada, a fer "projectes socials" ide proximitat."No volem especular. Treballem amb qualsevol tipus de client que tingui els mateixos valors que nosaltres.però si vols especular i vendre'l per molt més del que val, no col·laborarem", destaca Österle en declaracions a l'ACN. Reconeix que ja tenen interessats als qui els agrada la seva proposta basada en preus "justos" que facilitin l'accés a l'habitatge de tota la població."Realment hi ha persones que no volen especular", admet abans d'avisar que a Barcelona hi haque va més enllà de la falta de pisos de protecció social. En aquest sentit, recorda que hi ha molta gent amb feina i bons sous que no pot pagar-se un pis o bé que ha de destinar més de la meitat de la seva nòmina al lloguer o l'hipoteca.Tot i que reconeixen que arrencar no els està sent fàcil, l'empresa ja dedica alguns dels seus recursos a entitats com elEn un futur, no descarten anar més enllà i comprar ells mateixos pisos per posar-los en lloguer social. "La immobiliària és una eina en si per generar diners que després es reinventarà a la comunitat", destaca Österle.Darrere d'aquesta idea innovadora està l'experiència d'un dels seus socis, Miquel Leiva, que va treballar durant molts anys en el sector immobiliari mentre, en paral·lel,i protestava contra desnonaments. Una situació de paradoxa que el va animar a canviar de feina i acabar fundant aquest nou concepte d'agència.Podem tenir la nostra idea i els millors desitjos, però si no tenim gent que vulgui vendre i llogar a un preu raonable, aquest nou negoci immobiliari no sobreviurà, però crec que hi ha prou persones que volenresumeix Österle, d'origen austríac, però establerta a Barcelona des de fa més de deu anys.Entre els primers interessats que han contactat amb l'agència per vendre les seves propietats hi ha persones comque va contactar amb l'agència després d'algunes males experiències amb agències "tradicionals". "La sensació que tenia és la d'estar tractant amb l'enemic,i no veu l'habitatge com un dret, sinó com una font d'inversió per fer més diners encara. No volia, em sentia fatal", reconeix.En el seu cas, ven el pis sense ascensor on viu, d'edat avançada i problemes de mobilitat, per fer-se amb un apartament més accessible. En constatar com l'alça de preus complicava aquest pas, va fer-se més conscient dels problemes de l'habitatge iamb què estava gestionant la seva venda. "Et fa la sensació que treballes amb gent que especula", lamenta abans de definir com "taurons" els agents amb els quals va tractar.Veïna del barri del Coll i la Teixonera, explica també que a la seva propia família han vist com. "Les meves filles van viure tota la seva vida allà d'ençà que es van independitzar, però tan elles com els seus amics han hagut de 'pujar la muntanya' com dic jo i canviar de barri perquè", resumeix. Amb el seu pas, espera rebre un import just pel seu pis, evitar escalfar més el mercat i, de pas, contribuir a solucionar el problema de l'habitatge.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor