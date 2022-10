La Fiscalia acusa Montull d'ocultar béns per evitar pagar indemnitzacions pel cas Palau

La Fiscalia ha demanat aquest dilluns dos anys de presó i una multa de 9.720 euros per a l'exnúmero dos del Palau de la Música, Jordi Montull, i la seva esposa, Mercè Mir, per presumptament no haver posat en coneixement de la justícia els ingressos que rebien del lloguer d'un immoble situat al Masnou. L'immoble estava embargat a conseqüència de la sentència del desfalc de l'entitat per indemnitzar-la.

A l'escrit d'acusació, el fiscal demana que, en el cas que els fets fossin considerats com un delicte de frustració a l'execució, que se'ls imposi la pena de 6 mesos de presó. Si bé, assegura que tots dos "no van posar en coneixement" de la disposició de la Secció 10 de l'Audiència de Barcelona el cobrament de les quantitats econòmiques que van percebre mensualment els dos acusats, "la meitat dels quals corresponien a cadascun d'ells", tal com van ser declarats en fer la declaració corresponent a l'IRPF.

En aquest document, la Fiscalia assegura que, "tenint ple coneixement de les quantitats econòmiques a les quals van ser condemnats", i que havien de satisfer com més aviat millor, van tenir l'"evident" intenció de no fer-ne front en decidir arrendar l'habitatge. Mercè Mir n'era propietària i va signar el contracte d'arrendament advertint-li expressament d'aquesta situació a l'altra part.

El preu del lloguer era de 1.500 euros mensuals, que es van ingressar "puntualment" a partir de gener de 2020 al compte de Mir. Van obtenir els ingressos d'aquest lloguer durant les dotze mensualitats corresponents al 2020, de gener a desembre, i nou mesos del 2021, de gener a setembre, amb el qual van aconseguir un total de 31.500 euros.

Montull compleix una condemna de presó de set anys i mig pel cas del Palau de la Música, i va ser condemnat al costat de l'expresident del Palau, Fèlix Millet, a retornar els 23,8 milions d'euros espoliats. Ara podria sumar dos anys més a la condemna.

