Cucs a la sopa: escàndol a l'hospital de Lleó amb una vintena de persones intoxicades

La direcció delha obert aquest dilluns un expedient informatiu a petició de l'per determinar responsabilitats després que dissabte apareguessin cucs a la sopa del menú per al personal sanitari. Larves de color negre flotant a entre el caldo subministrat pel servei de cafeteria. Això es van trobar al seu plat els facultatius de la planta -1, dels quals una vintena van quedar intoxicats.Representants del CAULE i de Serunión han mantingut una reunió el mateix matí de dilluns, en què l'empresa de càtering, que s'encarrega d'aquest servei per un cost dedurant cinc anys, ha comunicat que el seu departament de qualitat ja treballa per esclarir els fets.Com va explicar el mitjà León Notícias, els metges han traslladat una queixa al departament corresponent perquè es van produir "", que expliquen al menú que els van servir a l'hospital. Serunión ja va ser assenyalada el 2014 perquè es van trobar corcs al seu menú de cinc escoles de Lleó, pel qual van pagar una multa de 69.109 euros.

