Un hub de vehicles elèctrics és l'únic candidat per reindustrialitzar Nissan

El hub per a la descarbonització liderat per les, en associació amb el grup logístic, que proposa rescatar la històrica marca de camions Ebro i produir vehicles elèctrics -concretament furgonetes i autobusos- sota la marca, és l'única candidatura que ha presentat la documentació requerida dins del termini i en la forma escaient i, per tant, ha arribat al final del procés per a la reindustrialització de les antigues instal·lacions de Nissan a lade Barcelona.Segons fonts d'Europa Press, el Centre Intermodal de Logística () -societat que gestiona la zona d'activitats logístiques (ZAL) del Port de Barcelona--multinacional de sistemes de magatzematge- van presentar una proposta no formal per si el concurs quedava desert aquest dilluns, l'últim dia per presentar candidatures, quelcom que finalment no ha succeït. Ara, el procés per a l'adjudicació del concurs per a la reindustrialització entra a la seva, han explicat persones pròximes al procés a l'ACN.Dos anys després de l'anunci del tancament de la factoria de Nissan a Barcelona, l'arribada d'un nou projecte industrial ajudarà en gran manera als afectats de, que va acabar amb 2.525 treballadors acomiadats. L'acord sobre l'expedient va aconseguir-se després de negociacions maratonianes i de 95 dies de vaga de la plantilla de l'empresa japonesa.El possible futur hub d'electrificació de la mobilitat, denominat, ha assegurat que són "optimistes" i confien a ser el projecte seleccionat. En cas de ser-ho finalment, també han detallat que esperen rebre ajudes públiques a través del

