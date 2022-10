per NacióDigital, Lleida |

Laha denunciat a launa desena de nousa l'Aula Municipal de Teatre de Lleida durant el. Demanen que s'investigui quatre responsables de l'aula municipal, dos homes i dues dones, que haurien comès els abusos o estarien al corrent de la situació i haurien callat.Una d'aquestes quatre persones encara hi estaria treballant. Els fets s'han denunciat arran del documental, d', que aborda els abusos a l'aula i recentment s'ha estrenat. Aquesta peça és una de les principals proves aportades a la justícia i, segons l'advocada, hi ha "suficient material probatori", a més del testimoni de les víctimes, per portar el cas a judici.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor