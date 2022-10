La Moncloa desacredita Feijóo: «Ja no m'atreveixo a dir que és líder del PP»

Les relacions entre el govern espanyol i la seva oposició cada dia són més tenses. Mostra d'això és l'afirmació que ha fet aquest dilluns la ministra portaveu,, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres., ha expressat, contundentment. El PSOE ha elevat, així, el to contra el PP: desacreditant el seu màxim dirigent, sobre el qual han denunciat que es limita a "obeir els més ultres" del partit i amb el qual no es pot "ni jugar al parxís".Aquesta, de moment, és l'última de les picabaralles entre ambdues formacions, que han tornat a viure un moment àlgid després de la ruptura unilateral de les negociacions per reformar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), una situació que ja s'allarga des de fa quatre anys i que ha provocat la dimissió del fins ara president, Carlos Lesmes , substituït interinament a mitjans d'octubre per Rafael Mozo . Per tot això, a parer de la portaveu de l'executiu estatal, el PP és un partit en “rebel·lia institucional”, “inhabilitat” i el seu líder “no té paraula” iRodríguez, però, no ha volgut precisar quins passos donarà a continuació el govern presidit per, tot i que els periodistes presents en la compareixença li ho han preguntat fins a quatre vegades. Així doncs, a hores d'ara es desconeix si l'executiu es planteja reprendre lade la cúpula judicial -quelcom que permetria elegir-los per majoria absoluta en segona votació en comptes dels tres cinquens actuals-, tal com li ha reclamat darrerament Podem, el seu soci de legislatura, o bé si(TC)que li corresponen. Amb tot, la ministra portaveu s'ha limitat a dir que davant la irresponsabilitat del PP, ells sí que “compliran la Constitució”.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor