El PSC replica a Puigdemont que la sedició no s'ha de reformar per beneficiar ningú concret

El PSC defensa que els'ha de reformar per adaptar-lo als estàndards europeus, però "mai s'ha plantejat en benefici de ningú". Ho ha asseverat aquest dilluns la portaveu del partit,, en relació a la carta feta pública per Carles Puigdemont en què criticava que ERC i socialistes poguessin estar negociant aquesta modificació per millorar la seva situació legal.El també eurodiputat de Junts, en el seu text, assegurava que no veia cap benefici en la reforma del delicte de sedició i encara menys que se l'inclogués a ell com una de les persones que en sortiria més beneficiada. "Mai he buscat cap solució personal ni he esperat per a mi els beneficis d'altres", hi etziba, malgrat que li consta que ERC i socialistes estarien conversant sobre com resoldre la seva situació: "Si no ho he demanat, per què hi insisteixen?". Des del PSC, però, han replicat en roda de premsa que la possible reforma legal no es planteja pensant en ell, sinó en, si bé Tortolero sí que ha afirmat que el procés ha posat de relleu aquestes diferències.La dirigent del PSC, però, no s'ha referit a la presumpta oferta detransmesa per emissaris del PSOE que també criticava l'expresident en cas que aquest hagués decidit presentar-se davant del Suprem. "Desconec la informació que planteja Puigdemont", s'ha limitat a respondre als periodistes, però ha afegit que "i cal mirar el futur amb esperança".La portaveu socialista ha insistit també que "Catalunya necessita tenir unl'1 de gener" i ha opinat que no s'ha de veure com una "cosa extraordinària" queinclogui el PSC a ladels pressupostos, tal com li va transmetre el president al primer secretari del partit i cap de l'oposició,, en la reunió de divendres passat . "És l'obligació del president de la Generalitat", ha dit Tortolero, qui ha recordat també que el PSC és el primer partit del Parlament i ha demanat que, per tant, sigui el primer en reunir-se amb Aragonès.En la ronda de contactes al territori que està fent Illa, tots els interlocutors li "demanen que el país el que necessita són pressupostos", ha exposat la portaveu del partit, motiu pel qual aquest seguirà "allargant la mà per negociar amb la màxima exigència". Un exercici encara a fer, ha subratllat, i ha demanat que tothom s'hi dediqui, cosa que també passa, ha afirmat, perquè el PP no bloquegi la. Els populars reclamen ara, però, que

