El PP exigeix que Sánchez es comprometi «per escrit» a no reformar la sedició si vol pactar el CGPJ

El coordinador general del PP,, ha afirmat que els populars estan disposats a reprendre la negociació per renovar elsi el govern espanyol es compromet "per escrit" a no reformar el. En roda de premsa aquest dilluns, Bendodo ha defensat que el PP té "voluntat d'acord", però que sense aquest "compromís clar" del president de l'executiu espanyol,, de no modificar aquest tipus penal no pot haver-hi negociació. "No es pot mentir tota l'estona a tothom i això és el que ha fet Sánchez", ha afirmat.Bendodo ha acusat l'executiu espanyol d'haver "enganyat" el PP perquè, segons ha explicat, en les converses per renovar el CGPJ el ministre de Presidència,, va assegurar que la reforma de la sedició. "L'acord el trenca el PSOE", ha remarcat, quan la ministra d'Hisenda,, diu al Congrés que el compromís de reformar la sedició és "ferm".En una línia similar s'ha expressat el vicesecretari d'institucional del PP,, qui ha afirmat en una entrevista a Onda Cero que Sánchez i el líder del PP,, van pactar a la reunió que van celebrar a Moncloa el 10 d'octubre no tocar el delicte de sedició i que no hi hauria magistrats "afinis ERC" al Tribunal Constitucional (TC). "D'això es va tractar a la primera reunió que van tenir Sánchez i Feijóo a Moncloa, a la qual assistim també Bolaños i jo. I es va pactar que no es tocaria el tema de la sedició", ha manifestat el dirigent del PP, que ha estat el negociador per part dels populars.A més, ha indicat que es va acordar en l'última reunió, en un "clima de bona sintonia", que el president del govern espanyol comunicaria al líder del PP "qui serien els seus candidats per al TC" per tal que el primer partit de l'oposició "pogués comprovar que". Així, Pons ha apuntat que el Govern els va oferir dues dates perquè la negociació no estava tancada. "Una de les grans novetats que contindria aquesta negociació era que no es negociaria ni la presidència del CGPJ ni del TC, serien els magistrats i els vocals els que triessin", ha apuntat.Segons ha recalcat, Félix Bolaños els haviaque allò relatiu a la reforma penal "no era notícia" sinó "periodisme d'autor", però després Sánchez ha confirmat "el contrari" a Feijóó. Pons ha assegurat que la major part del temps l'han passat redactant una proposició de llei orgànica de reforma de la del poder judicial i de l'Estatut Fiscal que s'havia de tramitar "al mateix temps" que s'examinava els candidats al CGPJ i les noves condicions per accedir-hi "que s'establien en aquesta proposició de llei i ja se'ls exigia als candidats que es posaran sobre la taula".Pel que fa a la carta difosa per Carles Puigdemont a les xarxes socials , Bendodo ha afirmat que demostra que Sánchez utilitza la reforma de la sedició en la negociació dels pressupostos. El número tres del PP ha reclamat explicacions "al més aviat possible" al president espanyol sobre "el" que hauria ofert a Puigdemont. "És la peça que falta en aquest trencaclosques", ha dit, que ha assegurat que Sánchez "amb aquesta estratègia està buscant l'" per als líders independentistes i vol posar la "catifa vermella" als exiliats.

