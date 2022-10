El preu de l'electricitat es dispara un 32% a Espanya el primer semestre de l'any

El preu de l'electricitatel primer semestre de l'any respecte al mateix període del 2021. Segons dades de l'Eurostat publicades aquest dilluns, Espanya se situa en el segon grup de països on més ha augmentat el preu de l'electricitat, que ha crescut en 22 estats de la Unió Europea.La República Txeca, seguida de Letònia i Dinamarca amb un 59% i un 57% respectivament. El preu de l'electricitat ha caigut els primers sis mesos de l'any només a cinc països. Els Països Baixos és on més ha descendit amb una caiguda del 54%, seguit d'Eslovènia (16%) i Portugal (3%). La caiguda als Països Baixos i Eslovènia del preu de l'electricitat s'explica per ajudes atorgades pel govern, mentre a Hongria el preu de l'electricitat està regulat.Així, als Països Baixos és on més barata ha estat l'electricitat el primer semestre de l'any amb elsPel que fa al gas, el preu ha augmentat els primers sis mesos de l'any en 23 dels 24 estats de la Unió Europea dels quals l'Eurostat té dades. Estònia i Lituània són els que han registrat majors increments amb un 154% i un 110% respectivament, mentre ha caigut lleugerament a Hongria.De fet, a Hongria és on més barat ha estat -2,9 euros per 100 quilowatts hora-, mentre a Suècia és on ha estat més car, a 22 euros per 100 quilowatts hora. A l'Estat, el preu del gas ha augmentat un 29,8% el primer semestre de l'any.

