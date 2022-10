Vols passar por aquesta nit de Halloween? Una pel·lícula i una sèrie de terror per cada plataforma

Netflix: The Witch

Netflix: The Midnight's Club

Filmin: Babadook

Filmin: Darknet

Amazon: Terrifier

Amazon: The Terror

HBO Max: The Ring

HBO Max: Territorio Lovecraft

Disney: Barbarian

Disney: Scream Queens

La nit de Halloween ja és tota una festa instaurada a la cultura popular d'arreu del món. Encara que sigui una tradició exportada dels Estats Units --, aquesta festa s'ha instaurat en molts àmbits. Un d'ells és el cinema que, gràcies a les pel·lícules i les sèries de terror, el seu èxit continua expandint-se a tot el planeta. Les plataformes en són grans culpables d'aquest triomf global.i companyia aglutinen catàlegs immensos de continguts al voltant dels gèneres del terror i l'horror. Un dels millors escenaris per gaudir de totes aquestes pel·lícules, sèries i fins i tot documentals, és la nit de Halloween d'aquest 31 d'octubre -la revetlla de Tot Sants, per als catalans-. Us deixem un conjunt de recomanacions per a cada plataforma.Un matrimoni de colons cristians de Nova Anglaterra (al segle XVII), amb cinc fills, viu a prop d'un bosc que, segons les creences populars, està dominat pel mal. Quan el fill nounat desapareix i els cultius no creixen, els membres de la família es rebel·len els uns contra els altres: un mal sobrenatural els aguaita al bosc proper.Sèrie basada en les novel·les de l'autor americà Christian Pike, on s'explica la història de set pacients terminals que viuen a l'hospici Rotterdam Home. Tots aquests comencen a reunir-se a mitjanit per explicar relats de por que els deixaran gelats.Horripilant pel·lícula sobre un monstre que apareix als somnis d'un nen de sis anys, consternat per la mort del seu pare. La vídua, una mare que no sap com suportar el duel, es veu engolida per una espiral de terror provocada per aquesta presència.Minisèrie de televisió canadenca que es basa, precisament, a la sèrie japonesa Torihada. Explica quatre històries entrecreuades de terror urbà, en escenaris i situacions completament diferents. Un contingut diferent en un món glorificat per Hollywood.Film terrorífic -com bé indica el seu nom- creat per Damien Leone, responsable del curtmetratge que va donar vida a aquest pallasso terrorífic. Situada en el subgènere del gore i l'slasher, aquesta pel·lícula és un deliri de sang, vísceres i esquarteraments. La segona part, que s'ha estrenat aquest any als EUA, e stà provocant estralls entre els seus espectadors. Una de les minisèries més asfixiants de tot el panorama televisiu a les plataformes. L'any 1847, un equip d'expedició de la Marina Reial britànica és enviat a l'Àrtic, a la recerca del Pas del Nord-oest. Però un cop allà és atacat per un misteriós depredador que aguaita els vaixells i les seves tripulacions en un joc desesperat d'incertesa i supervivència.Remake efectiu i molt popular sobre un dels films de terror més importants de la història recent del cinema japonès. Recordeu la famosa història sobre persones que veien una cinta de vídeo i, exactament una setmana després, morien? Aquesta és la pel·lícula d'on sorgeix aquest relat de por.Basada en una novel·la nord-americana publicada el 2016, barreja dos gèneres molt diferents entre si de l'audiovisual: la situació racista i segregacionista dels EUA en plena dècada dels anys 50 amb els personatges horrorosos creats pel geni literari H.P Lovecraft. Una sèrie que sorprèn, agrada i desagrada amb la mateixa intensitat.Pel·lícula d'estrena, aquesta setmana. Una noia que viatja a Detroit per a una entrevista de feina lloga una casa per pernoctar. Però quan arriba a altes hores de la nit, descobreix que la casa està doblement reservada i que un home estrany ja s'hi queda.Comèdia de terror sorgida del creador d'obres d'èxit com ara American Horror Story. La Universitat de Wallace és assetjada per una onada d'assassinats relacionada amb la mort d'una alumna vint anys enrere durant una festa a la casa de Kappa Kappa Tau, la fraternitat femenina més elitista del campus. L'assassí comet els seus crims vestit amb la disfressa de la mascota de la universitat, El Diable Vermell.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor