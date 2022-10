«Llatinoamèrica somia», les esquerres del món es congratulen per la victòria de Lula

Parabéns president @LulaOficial!

El progressista(50,68%)(49,32%), que de moment no ha reconegut la seva derrota. Els resultats tanquen una tensa campanya de polarització política en un país que surt molt dividit amb els resultats i amb un president que tindrà 77 anys quan assumeixi el càrrec. Serà la seva tercera etapa en el poder després dels seus dos mandats de 2003-2010. Arran de la seva victòria,aquest dillunsa través de Twitter.A casa nostra, el presidentha celebrat que els brasilers "hagin optat per obrir una nova era de progrés i llibertat" i ha recordat el nou president electe del Brasil que "en el compromís per la democràcia, contra l'extrema dreta, per la cohesió social i la igualtat d'oportunitats,".Per la seva banda, el president del govern espanyol,, ha cridat Lula a treballar plegats "per la justícia social, la igualtat i contra el canvi climàtic". El líder socialista ha compartit una imatge que ha penjat Lula a les seves xarxes socials on, en un primer pla, s'aprecia el lema de la bandera brasilera Ordre i progrés, i també li ha escrit que. El president estatal ha conclòs el seu missatge amb aquestes paraules: "Els teus èxits seran els del poble brasiler".A Llatinoamèrica, la notícia que Lula s'ha imposat als comicis ha pràcticament consolidat un gir rècord del territori cap a l'esquerra i els seus principals exponents se n'han congratulat. A l'Argentina,-del partit Frente de Todos, la coalició progressista presidida per l'exlíder argentina Cristina Fernández de Kirchner- ha escrit això al seu compte de Twitter: "Lula, la teva victòria obre un nou temps per a la història de l'Amèrica Llatina. Un temps d'esperança i de futur que comença avui mateix. Aquí tens un company per treballar i somiar en gran sobre la bona vida dels nostres pobles".El missatge del mandatari argentí va acompanyat d'un muntatge dels dos líders junts i en un segon text, Fernández afegeix: "Després de tantes injustícies que has viscut, el poble del Brasil t'ha escollit i la democràcia ha triomfat.". A Bolívia,-del Moviment al Socialisme- escriu: "Felicitats, germà! La teva victòria enforteix la democràcia i la integració llatinoamericana. Estem convençuts que conduiràs el poble brasiler pel camí de la pau, el progrés i la justícia social".El líder de la formació progressista Colombia Humana,, a diferència de la resta de dirigents, aprofita la victòria de Lula per fer una reflexió sobre l'extrema dreta: "Que el Brasil faci brillar la llum de Llatinoamèrica.i s'atura a dins i a fora. Si volem més dies per a la humanitat, el feixisme ha de ser detingut".Per la seva banda, el Partit Comunista de Cuba deli ha dedicat fins a tres publicacions en què ha assegurat que la seva victòria és també un guany a favor de "la unitat, la pau i la integració llatinoamericana i del Carib". Díaz-Canel també ha assegurat a Lula que poden comptar "sempre" amb Cuba i ha recordat que tot i que van "endarrerir" el lideratge del brasiler "amb mètodes atroços", "no han pogut impedir que guanyi amb el vot del poble". "Torna Lula i torna la justícia social", ha conclòs. A Xile,-de Convergència Social-, ha estat el més breu en el seu missatge, que alhora ha estat clar i contundent: "Lula. Alegria!"L'hondurenya-del Partit de la Llibertat i la Refundació, fundat per la coalició d'esquerres que va evitar el cop d'estat del 2009- ha recordat els fets de fa més d'una dècada i el paper de Lula en ells i li ha dedicat aquestes paraules: "Felicitats Lula, amic solidari amb la lluita d'Hondures del 2009,. Amèrica Llatina reneix amb esperança en un veritable procés humanista, de canvi i alliberament". A Mèxic,-de Morena-, en la línia del xilè amb arrels catalanes, Gabriel Boric, també ha estat breu i concís: "Ha guanyat Lula,Hi haurà igualtat i humanisme". Des de Veneçuela, el president,, ha celebrat la victòria "del poble brasiler". I, a través de les xarxes, ha manifestat: "Que visquin els pobles decidits a ser lliures, sobirans i independents! Avui, al Brasil, ha triomfat la democràcia!".Una mica més amunt del territori, el president estatunidenc,, ha recalcat en un missatge a Twitter que el del Brasil ha estat un procés electoral "lliure, just i creïble" i ha afirmat estar "desitjant treballar al costat de Lula per cooperar de cara als pròxims anys". Més a prop de casa nostra, el primer ministre britànic,, ha expressat el seu desig de "treballar en qüestions que importen tant al Regne Unit com al Brasil, temes que van des del creixement de l'economia global fins a lai la promoció dels valors democràtics".A tots dos se'ls hi ha sumat el canceller alemany,, que ha manifestat que espera "més cooperació" amb el Brasil, especialment "en qüestions de comerç i protecció del medi ambient". Així mateix, el president francès,, i el primer ministre canadenc,, s'han pronunciat per felicitar el polític brasiler. Macron ha advocat per "unir forces per fer front als nombrosos desafiaments comuns i renovar el vincle d'amistat que comparteixen tots dos països" davant una "nova pàgina en la història del Brasil", mentre que Trudeau ha recalcat que "el poble ha parlat".El president rus,, ha felicitat Lula i ha asseverat que els resultats electorals "confirmen la gran autoritat política" de qui ja va ser president del país llatinoamericà. Alhora, ha mostrat la seva intenció de treballar per "aconseguir més desenvolupament en àrees de cooperació conjunta", segons ha quedat palès un comunicat del Kremlin. El seu homòleg ucraïnès,, ha dit "confiar en la col·laboració activa amb un vell amic d'Ucraïna" i ha destacat la idea d'"enfortir" la seva "associació estratègica" per garantir "la democràcia, la pau, la seguretat i la prosperitat a Ucraïna, el Brasil i a tot el món".En aquest sentit, el primer ministre portuguès,, ha puntualitzat que "ja ha tingut l'oportunitat de felicitar a Lula per la seva elecció com a president del Brasil" i ha dit que "espera amb gran entusiasme" treballar amb ell en els pròxims anys, "sempre a favor de Portugal i el Brasil, però també de les grans causes globals", ha indicat.Pel que fa a la Unió Europea, el bloc ha centrat els primers missatges de felicitació a Lula en la seva disposició per, llastrades en els últims anys per les diferències amb el govern de Bolsonaro, el rebuig del qual alsi les seves polítiques a l'Amazònia, per exemple, van frenar tot avanç per tancar l'Acord de Lliure Comerç entre els 27 i Mercosur. "Espero treballar amb vostè per afrontar els reptes globals urgents, des de la seguretat alimentària fins al comerç i el canvi climàtic", ha escrit la presidenta de la Comissió Europea,, en un missatge a Twitter.El cap de la diplomàcia europea,, per part seva, ha aplaudit la celebració d'unesi ha expressat la seva voluntat de col·laborar "amb el president Lula, el seu Govern i les noves autoritats del Congrés i de l'Estat". En un comunicat, l'Alt Representant de Política Exteriorper "la forma eficaç i transparent en què va realitzar el seu mandat constitucional en totes les etapes del procés electoral, demostrant una vegada més la solidesa de les institucions del Brasil i la seva democràcia", i ha recalcat l'associació estratègica que existeix des de fa temps entre la Unió Europea i el Brasil. Una relació "basada en valors compartits i el". Borrell també ha expressat el seu compromís per "ampliar" la relació d'Europa amb el Brasil "en totes les àrees d'interès mutu, inclòs el comerç, el medi ambient, el canvi climàtic i l'agenda digital". Finalment, el cap de la diplomàcia dels 27 ha advocat per

