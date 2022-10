Mor Darren Henley, exbateria dels Red Hot Chili Peppers

El bateria, més conegut com a D.H. Peligro, va morir divendres passat, 28 d'octubre, a casa seva a Los Angeles, on va patir una caiguda accidental que li va provocar un traumatisme fatal que li va provocar la mort immediata. La mort va ser anunciada aquest dissabte al compte oficial de la xarxa social Twitter de la llegendària banda del punk nord-americàde la qual Darren Henley va ser bateria. La banda indicava que els detalls del funeral seran informats els propers dies i agraeixen les reconfortants paraules i sentiments de suport.Després de la tràgica mort del mític bateria, que tenia 63 anys, el grup sol·licita el respecte per a la privadesa de la família del músic en aquests temps difícils.es va unir als Dead Kennedys el 1981 on va romandre fins a la dissolució el 1986 de la banda mítica de música punk autora d'àlbums com Plastic Disasters, Frankenchrist and Bedtime for Democracy.A més dels Dead Kennedys, Perill va formar part de la banda Red Hot Chili Peppers on va substituir Jack Irons a la bateria el 1988 i va contribuir a l'àlbum Mother's Milk publicat el següent any. No obstant això la seva participació en aquest grup va acabar a causa d'alguns problemes amb les drogues i l'alcohol i va ser reemplaçat per Chad Smith, que a dia d'avui segueix com a bateria a Red Hot Chili Peppers. De manera puntual també va posar la seva música a grups de rock com

