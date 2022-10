Una fàbrica de llums de Nadal sostenibles al mig de Manresa: només és la punta de l'iceberg

El projecte Llums a l'Ombra està obert a tota la ciutadania, tot i que posa especial èmfasi en els joves Foto: AFT

Sessions de tres hores conduïdes per facilitadors

Tires led, matalassos, sensors i una impressora 3D

Del Youseff, que té 34 anys i en fa 3 que viu a Manresa, a la Camila, que en té 22 i va arribar al maig

La Camila, la Maria i l'Ariana Foto: AFT

Un "gran horitzó" per davant i molts agents implicats

El Youseff, concentrat treballant Foto: AFT

L'Omar treballant amb un dels sensors que modularà la intensitat dels llums Foto: AFT

"¿Què hi feu aquí?" és una de les preguntes que més estan fent als participants de la primera intervenció del projecte. I és que, que al bell mig deld'unacada vegada més estigmatitzada i titllada de bruta i insegura hi hagi un local amb lesple de persones d'orígens i condicions diverses, és quelcom que no s'acostuma a veure. I, és clar, quan la gent que passeja pelesperant trobar-se els mateixos (i ben pocs) establiments de sempre, topa, de sobte, amb lai elque emana dels baixos del, no pot evitar treure-hi el cap per esbrinar què hi passa. "Estem construintamb materialper posar al carrer Cap del Rec", responen: "si voleu, us hi podeu afegir. Ens hi trobareu les tardes de"."Ui, jo d'això no en tinc ni idea", segur que heu pensat alguns. Doncs us reconfortarà saber que no necessiteu tenir coneixements específics de cap mena per participar en la confecció d'aquestsnadalencs. De fet, "la voluntat principal deno és cap altra que la dei crear, especialment -que no exclusivament- entre els", explica, de, una de lesimpulsores del projecte: "si quan acabi la intervenció, les persones participants ens diuen que han establertdels que tenien quan van arribar, haurem triomfat", sentencia.Però, aleshores, si el que es busca és un resultat tan intangible com ho és el, ¿quin paper hi juguen els llums de Nadal? Aquí és on entra en joc, l'altra alma mater de la iniciativa. Es tracta d'una cooperativaque, igual que Cultura del Bé Comú, fa seva la cèlebre frase de Robert Baden-Powell, «», tot i que des d'un àmbit d'actuació diferent. Si bé la raó de ser d'aquesta darrera és la de liderar propostes deque tinguin un impacte positiu en la societat, la motivació de La Codornella (formada pels enginyers) és fer projectes que integrin les famoses 4R:. Llums a l'ombra engloba totes aquestes voluntats.Per anar bé, els llums de Nadal per col·locar al carrer Cap del Rec haurien d'estar a punt abans del 10 de novembre, dia en què culminarà aquestade Llums a l'ombra. Les sessions de treball van arrencar el 15 de setembre, i des de llavors, tots els, els participants s'han anat trobant al-que així és com s'ha batejat el local del número 6 del carrer Sant Andreu- per avançar cap a l'objectiu final. "N'hi ha que han vingut cada dia, d'altres s'han deixat caure esporàdicament, també ens hem trobat amb algú que ens ha dit que aquest tipus d'activitat no el motivava... I no hi ha cap problema, perquè el que nosaltres busquem és que sigui uni obert a tothom", comenten els impulsors, tot afegint que "tal com hi hagut gent que ha deixat de venir, també n'hi ha hagut d'altra que ha pujat al carro quan ja feia un parell de setmanes que estava en marxa".En una sessió de treball al Taller Obert, a banda d'avançar en la culminació dels llums de Nadal, també es proposen espais menys centrats en el fer i més en el ser. Aquests, sobretot, es concentren en l'estona de, que sol ser quan falta mitja hora per acabar. "És un moment on parlem de com hem estat durant les hores de feina, però també onel que ens vingui de gust", apunta Maria Ribot, de Cultura del Bé Comú, que fa dedel projecte juntament amb Aleix Badia i Pau Lafoz. "La nostra feina se centra estar amb els participants i ajudar-los amb els temes més tècnics i d'elaboració dels panells lumínics", concreta Lafoz. Com que hi ha diversesa fer, els facilitadors fani cadascú escull la que més de gust li ve.La il·luminació que decorarà el carrer Cap del Rec durant les festes nadalenques constarà deque es col·locaran com si fossin un sostre. Dintre d'aquests plafons (que són ni més ni menys que l'estructura dede teixit) hi hauràde diferents colors, que variaran lagràcies a unscreats per a l'ocasió. "Com que la idea és ser tan sostenibles com sigui possible, aquests sensors també ens serviran per detectar si hi ha moviment o no; així, quan passi gent, les llums s'encendran. En canvi, si no passa ningú pel carrer, romandran apagats", puntualitza Badia, l'ideòleg del disseny lumínic juntament amb Lafoz, mentre afegeix que "per fer algunes de les peces hem comptat amb laque tenim a La Codornella"."Quan des de l'Ajuntament de Manresa ens van parlar d'aquest projecte, de seguida vam voler-nos-hi apuntar", expliquen lai el, dos cosins dederespectivament, que van arribar a la capital del Bages fa encara no mig any. "Tot el que té a veure amb l'i laens crida molt l'atenció, i la veritat és que estemmoltes coses alhora que practiquem, que ens va molt bé perquè fa poc que l'hem començat a estudiar".Eltambé és de Colòmbia i té 23 anys, però ja fa més temps que viu a Manresa; una mica més d'un any. No coneixia ni el Felipe ni la Camila. Tampoc havia vist mai l', de 20 anys i d', tot i que tots dos van saber de l'existència del Llums a l'ombra gràcies a l'. "Al principi no ens relacionàvem gaire entre nosaltres, però a mesura que van passant els dies i gràcies a lade la Maria, l'Aleix i el Pau, cada cop ens fem més", coincideixen a afirmar.A la sala del costat on són ells hi ha el, l', eli l'. Tots tenen entre 16 i 18 anys. El primer és d'Honduras; la resta venen deli com a molt fa un any que són aquí. Dos d'ells estan fent 4t d'ESO a la Salle, un va deixar els estudis i l'altre fa tan poc temps que ha arribat que encara està situant-se. "Venim aquí peri perquè tot el que sigui treballar amb les mans, ens agrada", somriuen. "És la primeraque fem i no creiem que sigui l'última", auguren.Són les sis de la tarda i arriben el, eli l'. Saluden amistosament els facilitadors i de seguida demanen què s'ha de fer. Hi tenen traça; té tota la pinta que no és el primer cop que ho fan. "Quan vivia aestudiava electricitat, però ho vaig haver de deixar. Haver trobat aquest taller és perfecte perquè em permet refrescar coneixements", explica l'Ibrahima, de 18 anys. Igual que ell, el Youseff i el Facundo no s'han saltat cap de les sessions de treball: "estic segur que el que estic aprenent m'ajudarà a trobar feina", confessa el primer, que té 34 anys i en fa tres que viu a Manresa. El segon,i de 31 anys, va conèixer Llums a l'ombra gràcies a les: "m'hi vaig apuntar perquè m'encanta aprendre coses noves i conèixer gent de tot arreu", comparteix.Llums a l'ombra, expliquen els seus ideadors, és un projecte "amb un" per davant que, en cap cas, comença i acaba en la fabricació de llums de Nadal. De fet, la de confeccionar ornamentació lumínica pel carrer Cap del Rec és 'només' el tret de sortida d'una sèrie d'que tindran com ael Taller Obert. "La idea és convertir-lo en un centre comunitari al voltant de la, i que funcioni com a, amb la implicació de la gent".Però, és clar, perquè això esdevingui una realitat que s'allargui en el temps, calen sinergies i recolzaments d'agents diversos. I de moment, "podem dir que en tenim força", manifesten. Per començar, Llums a l'ombra va guanyar la 20a edició deldel. Aquest guardó, diuen les dues cooperatives, "ens va servir d'" per tirar endavant aquesta primera intervenció d'ornamentació nadalenca ètica, juntament amb el suport financer d', de lai de l'de la ciutat.Més enllà de l'aspecte econòmic, el projecte de La Codornella i Cultura del Bé Comú compta amb el. Parlem, per exemple, de la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) de Manresa, de Càritas, de l'Associació L'Antic, del Centre d'Iniciatives per a l'Ocupació (CIO), de la Cambra de Comerç, de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, de les associacions de comerciants del Centre Històric, del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), del FABA, dels Carlins, de la Creu Roja, de la Taula d'Arts Visuals de la Catalunya Central (TAVCC), de PIL Bages, de la Fundació EMI, de l'EPSEM o de"A nivell intuïtiu, les possibilitats de Llums a l'ombra són enormes, però ens calena nivell financer perquè el que pressentim, s'acabi donant", reflexiona Serra, que tot i que és optimista, no fa volar coloms abans d'hora: "no volem córrer i per això preferim anar per parts". En aquest sentit, i tal com es pot llegir en el dossier de presentació, el projecte estableixde diferent calibre:(que es concretarien en la millora de la qualitat social i el desenvolupament personal de joves; en l'acceleració de l'arrelament; en l'augment d'oportunitats socials i laborals, i en la visibilització de la problemàtica dels residus que generem);(que contemplaria l'establiment del Taller Obert com a espai comunitari per a potenciar la recirculació d'aparells reparats, així com també la possibilitat de comptar amb beques salari per als participants), i, amb el sorgiment d'una iniciativa d'd'instal·lacions lumíniques.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor