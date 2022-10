Més o menys coneixem com funciona la fertilitat femenina: quan comença, com és el cicle menstrual i quan acaba. Però en els homes, no ho tenim tan clar. Per això, en aquest article aprendremEl director del laboratori Ginefiv, el doctor Vicente Badajoz, ha explicat en una entrevista a Europa Press que la producció d'esperma comença durant la pubertat i acaba, pràcticament, quan l'home mor. L'especialista, però, ha reconegut que, fet que respon a factors de degradació de l'ADN de l'espermatozoide. Llavors, de què depèn la fertilitat masculina? "Depèn de la concentració dels espermatozoides, de la seva mobilitat, morfologia i també dels seus factors genètics, com per exemple quantes alteracions de l'ADN té el pacient. Com més en tingui, pitjor pronòstic", ha subratllat Badajoz.Amb això, l'expert de Ginefiv ha detallat que el que més influeix en la fertilitat masculina és portar una vida endreçada, on han de prevaldre els següents factors: 1) Mantenir unai variada, 2)és necessari per tenir una bona fertilitat, però de manera moderada,, 3) tenir cicles de son normals, 4), com poden ser l'alcohol, el cafè, o el tabac, factors externs que poden afectar la qualitat de la mostra de semen, i 5)situacions d'o el que és el mateix, portar una vida tan relaxada com sigui possible.Segons ha continuat explicant el doctor, els testicles són fora de la cavitat abdominal, a unaAixò respon a l'objectiu natural que la producció d'espermatozoides no es vegi alterada. De fet, un estudi realitzat amb 42.000 mostres d'anàlisis de semen a Wuhan (Xina) va demostrar que quan es detecta un pic de temperatura a la zona, la qualitat de l'esperma s'altera.En aquest sentit, l'especialista ha ressaltat altres estudis que han contrastat l'o estar en "estret" contacte amb fonts de calor com poden ser empreses siderúrgiques o homes que treballen amb. Alhora, ha subratllat Badajoz, també pot ser perjudicial per a la qualitat de l'esperma vestir força sovint ambo treballar durant més de sis o set. "Hi ha pacients als quals els baixa la qualitat de la seva esperma quan treballen a altes temperatures sense aire condicionat", ha afegit l'expert de Ginefiv, al mateix temps que ha revelat que el fred també afecta la fertilitat, però no de manera tan acusada com els pics de calor.

